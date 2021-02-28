https://ria.ru/20210228/sanktsii-1599283914.html

RT: в ЕП предложили новые санкции против России за "шпионаж" в Болгарии

RT: в ЕП предложили новые санкции против России за "шпионаж" в Болгарии

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T07:51

2021-02-28T07:51

2021-02-28T07:51

ангел джамбазки

россия

европарламент

мид болгарии

еврокомиссия

москва

софия (город)

болгария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564538832_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_91bb0e6d1414268db28bcb72a12e8882.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской деятельности" в республике, пишет RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в "шпионаже".Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в "сборе военной информации".

https://ria.ru/20201218/bulgaria-1589967725.html

россия

москва

софия (город)

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангел джамбазки, россия, европарламент, мид болгарии, еврокомиссия, москва, софия (город), болгария, в мире