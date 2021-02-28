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RT: в ЕП предложили новые санкции против России за "шпионаж" в Болгарии
RT: в ЕП предложили новые санкции против России за "шпионаж" в Болгарии
Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T07:51
2021-02-28T07:51
ангел джамбазки
россия
европарламент
мид болгарии
еврокомиссия
москва
софия (город)
болгария
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской деятельности" в республике, пишет RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в "шпионаже".Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в "сборе военной информации".
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ангел джамбазки, россия, европарламент, мид болгарии, еврокомиссия, москва, софия (город), болгария, в мире

RT: в ЕП предложили новые санкции против России за "шпионаж" в Болгарии

07:51 28.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России из-за "проводимой Москвой шпионской деятельности" в республике, пишет RT со ссылкой на обращение к Европейской комиссии.
В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как сообщало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств, способных подтвердить подобные обвинения.
Парламентарий поинтересовался, известно ли Еврокомиссии о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в "шпионаже".
"Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?" — уточнил Джамбазки.
Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в "сборе военной информации".
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Ангел ДжамбазкиРоссияЕвропарламентМИД БолгарииЕврокомиссияМоскваСофия (город)БолгарияВ мире
 
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