https://ria.ru/20210228/samolet-1599353834.html

СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота

СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота

Самолет из Судана до столицы Катара Дохи был вынужден вернуться из-за неожиданного появления кота в кабине пилотов, сообщила в воскресенье суданская газета... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:58

2021-02-28T21:58

2021-02-28T21:58

судан

доха

катар

в мире

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ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Самолет из Судана до столицы Катара Дохи был вынужден вернуться из-за неожиданного появления кота в кабине пилотов, сообщила в воскресенье суданская газета "Ас-Судани" со ссылкой на источник среди членов экипажа.Издание написало, что суданская авиакомпания Tarco совершала полет из столицы Судана Хартума в Катар, и спустя полчаса после начала полета в кабине пилотов неожиданно появилась кошка.Как утверждает собеседник газеты, кот мешал управлять самолетом и пытался накинуться на капитана, из-за чего тот принял решение вернуться в аэропорт вылета в Хартуме.Источники издания предположили, что кот забрался в самолет, когда тот стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху во время уборки на борту или технического осмотра.

https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html

судан

доха

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судан, доха, катар, в мире