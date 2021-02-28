https://ria.ru/20210228/samolet-1599353834.html
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
СМИ: в Судане самолет вернулся в аэропорт из-за агрессивного кота
Самолет из Судана до столицы Катара Дохи был вынужден вернуться из-за неожиданного появления кота в кабине пилотов, сообщила в воскресенье суданская газета... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:58
2021-02-28T21:58
2021-02-28T21:58
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ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Самолет из Судана до столицы Катара Дохи был вынужден вернуться из-за неожиданного появления кота в кабине пилотов, сообщила в воскресенье суданская газета "Ас-Судани" со ссылкой на источник среди членов экипажа.Издание написало, что суданская авиакомпания Tarco совершала полет из столицы Судана Хартума в Катар, и спустя полчаса после начала полета в кабине пилотов неожиданно появилась кошка.Как утверждает собеседник газеты, кот мешал управлять самолетом и пытался накинуться на капитана, из-за чего тот принял решение вернуться в аэропорт вылета в Хартуме.Источники издания предположили, что кот забрался в самолет, когда тот стоял ночью в ангаре аэропорта до вылета в Доху во время уборки на борту или технического осмотра.
https://ria.ru/20210223/samolet-1598661874.html
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судан, доха, катар, в мире