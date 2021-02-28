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В заливе Мордвинова с отколовшейся льдины спасли 26 рыбаков
В заливе Мордвинова с отколовшейся льдины спасли 26 рыбаков
Спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей в заливе Мордвинова, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.02.2021
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей в заливе Мордвинова, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что рыбаков-любителей эвакуируют со льда в Охотском море у берегов Сахалина из-за образовавшейся в припае трещины.Уточняется, что в воскресенье утром в районе села Мальково Корсаковского района из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров в четырех километрах от берега, которая постепенно увеличилась.
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Рыбаков унесло на оторванной льдине: кадры с залива Мордвинова на Сахалине
Рыбаков унесло на оторванной льдине: кадры с залива Мордвинова на Сахалине
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россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В заливе Мордвинова с отколовшейся льдины спасли 26 рыбаков

07:04 28.02.2021 (обновлено: 11:51 28.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииНа Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020
На Сахалине в Заливе Мордвинова с оторвавшейся льдины эвакуировали более 250 рыбаков из 600. 28 января 2020 - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей в заливе Мордвинова, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что рыбаков-любителей эвакуируют со льда в Охотском море у берегов Сахалина из-за образовавшейся в припае трещины.

"По состоянию на 04:30 (мск) спасателями доставлено на берег 26 рыбаков-любителей. <...> Проведена разведка ледового поля, рыбаков на льду больше не обнаружено", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье утром в районе села Мальково Корсаковского района из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров в четырех километрах от берега, которая постепенно увеличилась.
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