https://ria.ru/20210228/rybaki-1599282980.html

В заливе Мордвинова с отколовшейся льдины спасли 26 рыбаков

В заливе Мордвинова с отколовшейся льдины спасли 26 рыбаков

Спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей в заливе Мордвинова, сообщает МЧС России. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T07:04

2021-02-28T07:04

2021-02-28T11:51

хорошие новости

россия

охотское море

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Спасатели доставили со льда на берег 26 рыбаков-любителей в заливе Мордвинова, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что рыбаков-любителей эвакуируют со льда в Охотском море у берегов Сахалина из-за образовавшейся в припае трещины.Уточняется, что в воскресенье утром в районе села Мальково Корсаковского района из-за отжимного ветра образовалась трещина шириной до 30-40 сантиметров в четырех километрах от берега, которая постепенно увеличилась.

https://ria.ru/20210117/led-1593432902.html

россия

охотское море

москва

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2021

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Рыбаков унесло на оторванной льдине: кадры с залива Мордвинова на Сахалине Рыбаков унесло на оторванной льдине: кадры с залива Мордвинова на Сахалине 2021-02-28T07:04 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, охотское море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия