В "Горбачев-фонде" оценили слова Саймса об отношениях СССР с Западом
16:02 28.02.2021 (обновлено: 16:06 28.02.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПолитолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс во время встречи в Москве. 29 сентября 2017
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, комментируя заявление издателя и гендиректора американского журнала National Interest Дмитрия Саймса об "унизительном" подходе к отношениям с Западом в позднем СССР, заявил, что не понимает, как человек, который долгие годы живет в США и оторван от России, может говорить от имени большинства россиян.
Ранее Саймс высказал мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки "в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже". Он полагает, что такой сценарий "похож на произошедшее во времена Горбачева". По его словам, "настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным".
"Непонятно, что дает право нашему бывшему соотечественнику, который уже на протяжении десятилетий живет в США и оторван от России, делать заявления от имени большинства россиян", - сказал Палажченко РИА Новости.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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