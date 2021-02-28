https://ria.ru/20210228/rossiya-1599320551.html

В "Горбачев-фонде" оценили слова Саймса об отношениях СССР с Западом

В "Горбачев-фонде" оценили слова Саймса об отношениях СССР с Западом

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, комментируя заявление издателя и гендиректора американского журнала National Interest Дмитрия Саймса... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:02

2021-02-28T16:02

2021-02-28T16:06

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павел палажченко

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, комментируя заявление издателя и гендиректора американского журнала National Interest Дмитрия Саймса об "унизительном" подходе к отношениям с Западом в позднем СССР, заявил, что не понимает, как человек, который долгие годы живет в США и оторван от России, может говорить от имени большинства россиян.Ранее Саймс высказал мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки "в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже". Он полагает, что такой сценарий "похож на произошедшее во времена Горбачева". По его словам, "настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным"."Непонятно, что дает право нашему бывшему соотечественнику, который уже на протяжении десятилетий живет в США и оторван от России, делать заявления от имени большинства россиян", - сказал Палажченко РИА Новости.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ria.ru/20210228/gorbachev-1599280585.html

https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

россия

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россия, павел палажченко, михаил горбачев, москва, украина, в мире