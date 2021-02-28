СК проверяет сообщения о изнасиловании девушки тремя мужчинами
00:40 28.02.2021 (обновлено: 11:03 28.02.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании 16-летней жительницы Петербурга, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в СМИ сообщалось, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя девочка была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами.
По данным СК, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Ранее ход и результаты проверочных мероприятий были поставлены Бастрыкиным на личный контроль.
"В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу провести тщательное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе и всех промежуточных результатах", - добавляется в сообщении.
Также Бастрыкин поручил руководителю управления кадров СК РФ провести проверку в отношении следователя ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится данное уголовное дело, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.