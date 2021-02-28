https://ria.ru/20210228/rassledovanie-1599276759.html

СК проверяет сообщения о изнасиловании девушки тремя мужчинами

СК проверяет сообщения о изнасиловании девушки тремя мужчинами

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании 16-летней жительницы Петербурга,... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T00:40

2021-02-28T00:40

2021-02-28T11:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании 16-летней жительницы Петербурга, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в СМИ сообщалось, что в петербургскую полицию сообщила об изнасиловании мать пострадавшей. Женщина рассказала, что ночью 22 февраля трое мужчин изнасиловали ее дочь в квартире на Морском проспекте. Шестнадцатилетняя девочка была госпитализирована с серьезными травмами и ссадинами.По данным СК, было возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Ранее ход и результаты проверочных мероприятий были поставлены Бастрыкиным на личный контроль.Также Бастрыкин поручил руководителю управления кадров СК РФ провести проверку в отношении следователя ГСУ СК по Санкт-Петербургу, в производстве которого находится данное уголовное дело, в связи с тем, что подозреваемым в изнасиловании девушки не была избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20210225/manyak-1598858608.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, санкт-петербург, происшествия