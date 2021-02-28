https://ria.ru/20210228/produkt-1599326425.html

Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть

Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть

Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть, пишет Express со ссылкой на исследование Американской... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:48

2021-02-28T16:48

2021-02-28T17:25

здоровье - общество

китай

италия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596554226_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b735650e99925944209bd3bdbb521d01.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть, пишет Express со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации.Специалисты изучили данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране, чтобы проанализировать влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти. Выяснилось, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26 процентов, от рака — на 23 процента. В целом риск смерти вне зависимости от причин был ниже на 25 процентов.Авторы работы предполагают, что полученные результаты можно объяснить специфическими свойствами продукта — противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и способностью регулировать уровень глюкозы в крови.При этом ученые отмечают, что в будущем понадобятся дополнительные исследования, которые помогут установить норму потребления перца чили, оказывающую положительный эффект на организм.

https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599293892.html

китай

италия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, китай, италия, сша