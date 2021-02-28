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Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть
Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть
Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть, пишет Express со ссылкой на исследование Американской... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:48
2021-02-28T17:25
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть, пишет Express со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации.Специалисты изучили данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране, чтобы проанализировать влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти. Выяснилось, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26 процентов, от рака — на 23 процента. В целом риск смерти вне зависимости от причин был ниже на 25 процентов.Авторы работы предполагают, что полученные результаты можно объяснить специфическими свойствами продукта — противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и способностью регулировать уровень глюкозы в крови.При этом ученые отмечают, что в будущем понадобятся дополнительные исследования, которые помогут установить норму потребления перца чили, оказывающую положительный эффект на организм.
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здоровье - общество, китай, италия, сша

Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть

16:48 28.02.2021 (обновлено: 17:25 28.02.2021)
 
© Depositphotos / belchonockВрач нутрициолог во время работы
Врач нутрициолог во время работы - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Depositphotos / belchonock
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили, что регулярное потребление перца чили снижает риск смертности на четверть, пишет Express со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации.
Специалисты изучили данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране, чтобы проанализировать влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти. Выяснилось, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26 процентов, от рака — на 23 процента. В целом риск смерти вне зависимости от причин был ниже на 25 процентов.
Авторы работы предполагают, что полученные результаты можно объяснить специфическими свойствами продукта — противовоспалительным, антиоксидантным, противоопухолевым действием и способностью регулировать уровень глюкозы в крови.
При этом ученые отмечают, что в будущем понадобятся дополнительные исследования, которые помогут установить норму потребления перца чили, оказывающую положительный эффект на организм.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 10:39
Мясников назвал опасные продукты, от которых нужно отказаться
 
Здоровье - ОбществоКитайИталияСША
 
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