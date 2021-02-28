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При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали на пожаре в многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T03:24
2021-02-28T03:32
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мирнинский район
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 28 фев – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали на пожаре в многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Отмечается, что сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Айхал Мирнинского района поступило пожарным в воскресенье около 3.00 (21.00 мск субботы).По данным ГУ МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара №2. В результате пожара здание сгорело полностью на общей площади 360 квадратных метров."В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в пресс-службе.Прокуратура города Удачного организовала проверку по факту пожара в жилом доме 1991 года постройки в поселке Айхал. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. "Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, а также результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в релизе прокуратуры республики.
https://ria.ru/20210225/pozhar-1598865342.html
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мирнинский район, якутск, происшествия

При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек

03:24 28.02.2021 (обновлено: 03:32 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ЯКУТСК, 28 фев – РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали на пожаре в многоквартирном доме в поселке Айхал в Якутии, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
Отмечается, что сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Айхал Мирнинского района поступило пожарным в воскресенье около 3.00 (21.00 мск субботы).
"В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены фрагмента тела погибшего человека (личность устанавливается), также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены 2 человека получивших травмы", - рассказали в пресс-службе.
По данным ГУ МЧС, на момент прибытия первого пожарного подразделения горел второй этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров, был объявлен повышенный ранг пожара №2. В результате пожара здание сгорело полностью на общей площади 360 квадратных метров.
"В целях установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 19 человек личного состава Государственной противопожарной службы РС (Я)", - добавили в пресс-службе.
Прокуратура города Удачного организовала проверку по факту пожара в жилом доме 1991 года постройки в поселке Айхал. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. "Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара, а также результаты процессуальной проверки проводимой правоохранительными органами по данному факту", - говорится в релизе прокуратуры республики.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Мирнинский районЯкутскПроисшествия
 
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