https://ria.ru/20210228/potok-1599315023.html

Foreign Policy назвал "Северный поток — 2" способом выживания для Берлина

Foreign Policy назвал "Северный поток — 2" способом выживания для Берлина

США напрасно надеются, что Германия откажется от газопровода "Северный поток — 2", так как для немецких политиков реализация проекта станет единственным... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:00

2021-02-28T15:00

2021-02-28T15:43

северный поток — 2

нато

ангела меркель

сша

украина

экономика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США напрасно надеются, что Германия откажется от газопровода "Северный поток — 2", так как для немецких политиков реализация проекта станет единственным способом избежать созданных ими кризисов, пишет Foreign Policy.Как отмечает автор материала Джереми Стерн, республиканцы уверены, что остановить строительство магистрали позволят американские санкции против Берлина. Демократы, в свою очередь, полагают, что положить конец проекту можно и без ограничительных мер, достигнув компромисса с немецкой стороной. При этом американцы сходятся в абсолютной уверенности в том, что в этом вопросе США в любом случае победят, а Германия отступит."Кажется, мало кто в Вашингтоне задумывался над тем, что правительство Германии считает "Северный поток — 2" способом выживания и собирается завершить его во что бы то ни стало", — говорится в статье.Как считает Стерн, никакие американские санкции и льготные тарифы от США, никакие обязательства НАТО не убедят канцлера ФРГ Ангелу Меркель подорвать доходность и кредитоспособность немецкой промышленности. В Foreign Policy подчеркнули, что отказ Меркель от газопровода позволил бы усомниться в суверенитете немецкой экономики, а также отпугнул бы избирателей от ее партии.При этом, как указывает автор статьи, Германия могла бы поменять решение по вопросу российских поставок газа, если бы отказалась от запрета ядерного топлива или снизила спрос на энергию в сфере промышленности, повысив на нее цены. Но любой из этих шагов окажется "политическим суицидом" в стране, которая в этом году должна провести целый ряд голосований, уверен Стерн. Реализация "Северного потока — 2" позволит немецким политикам не принимать непопулярных решений и "остаться на плаву", добавил он.Строительство газопровода"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большая часть труб уже проложена, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности в 2460 километров: из них 120 — в водах Дании и 28 — Германии.Против проекта активно выступают Штаты, которые рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ, Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Литва и Латвия. В декабре 2019 года Вашингтон включил санкции против "Северного потока — 2" в оборонный бюджет, из-за чего строительство прервалось на год. Возобновилось оно в декабре 2020-го: судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. Шестого февраля "Фортуна" приступила к укладке 120-километрового участка в водах Дании, после этого останется еще 28 километров — в водах Германии.Однако 1 января американский сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021-й финансовый год, который предусматривает расширение санкций против проекта. Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. В результате норвежская компания DNV GL и датская консалтинговая фирма Rambøll заявили о выходе из проекта. Под рестрикции Вашингтона также попали судно-трубоукладчик "Фортуна" и владеющая им компания "КВТ-Рус".

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/sevpotok-1599306904.html

https://ria.ru/20210227/peregovory-1599276133.html

https://ria.ru/20210226/gazoprovod-1599074579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, нато, ангела меркель, сша, украина, экономика