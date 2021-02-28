https://ria.ru/20210228/potok-1599301945.html

В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"

В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"

Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T12:33

2021-02-28T12:33

2021-02-28T13:42

россия

северный поток — 2

мартин шульц

германия

в мире

экономика

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sevpotok-1599185474.html

https://ria.ru/20210224/pobeda-1598845449.html

россия

германия

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россия, северный поток — 2, мартин шульц, германия, в мире, экономика