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В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:33
2021-02-28T13:42
россия
северный поток — 2
мартин шульц
германия
в мире
экономика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sevpotok-1599185474.html
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россия, северный поток — 2, мартин шульц, германия, в мире, экономика

В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"

12:33 28.02.2021 (обновлено: 13:42 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", - сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.
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"Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах", - отметила министр.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
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