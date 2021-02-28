В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:33 28.02.2021 (обновлено: 13:42 28.02.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Германия рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба в случае остановки строительства "Северного потока — 2", заявила в интервью изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
"Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа", - сказала Шульце. По ее словам, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии.
26 февраля, 22:31АкцентыГермания на перекрестке: четыре сценария "Северного потока-2"
"Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах", - отметила министр.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.