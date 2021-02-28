В Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста
17:11 28.02.2021 (обновлено: 18:12 28.02.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Не стоит обращать внимание на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, который во время последнего визита в Крым в 2014 году обманул местного таксиста, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
В феврале 2014 года Порошенко прибыл в Симферополь для переговоров с властями региона, но крымчане не пустили его в местный парламент. Политику пришлось спасаться бегством в окружении правоохранителей, он покинул центр города на оказавшемся поблизости такси.
На этой неделе бывший украинский лидер написал в твиттере, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. По его словам, жителей полуострова "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили".
"Здесь можно ответить старой русской поговоркой: "Чья бы корова мычала..." Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Порошенко так и не заплатил местному таксисту за восстановление поврежденной машины.
"Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца", — подчеркнул Чегринец.
По его словам, все проблемы Крыма оперативно решаются при поддержке федерального центра.
"Крым навсегда вернулся домой, и ничто и никто этого уже никогда не изменит. А "заслуженная награда" еще найдет Порошенко, и он, если повезет, то перед судом ответит за свои преступления, а если не повезет, то по украинской традиции ответит перед улицей, и уже сбежать, как (четвертому президенту Украины Виктору. — Прим. ред.) Януковичу, вряд ли получится", — сказал собеседник агентства.
Ситуация с водой в Крыму
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за возникшего дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома; водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению водоснабжения полуострова. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.
В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен: из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС, а также графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая, нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.
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