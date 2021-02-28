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https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599328204.html
В Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста
В Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста
Не стоит обращать внимание на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, который во время последнего визита в Крым в 2014 году обманул местного... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:11
2021-02-28T18:12
россия
роман чегринец
днепр (город)
петр порошенко
виктор янукович
республика крым
краснодарский край
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Не стоит обращать внимание на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, который во время последнего визита в Крым в 2014 году обманул местного таксиста, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.В феврале 2014 года Порошенко прибыл в Симферополь для переговоров с властями региона, но крымчане не пустили его в местный парламент. Политику пришлось спасаться бегством в окружении правоохранителей, он покинул центр города на оказавшемся поблизости такси.На этой неделе бывший украинский лидер написал в твиттере, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. По его словам, жителей полуострова "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили"."Здесь можно ответить старой русской поговоркой: "Чья бы корова мычала..." Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас", — сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, Порошенко так и не заплатил местному таксисту за восстановление поврежденной машины.По его словам, все проблемы Крыма оперативно решаются при поддержке федерального центра."Крым навсегда вернулся домой, и ничто и никто этого уже никогда не изменит. А "заслуженная награда" еще найдет Порошенко, и он, если повезет, то перед судом ответит за свои преступления, а если не повезет, то по украинской традиции ответит перед улицей, и уже сбежать, как (четвертому президенту Украины Виктору. — Прим. ред.) Януковичу, вряд ли получится", — сказал собеседник агентства.Ситуация с водой в КрымуДо воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за возникшего дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома; водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению водоснабжения полуострова. На его реализацию направили около 50 миллиардов рублей.В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен: из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС, а также графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая, нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.
https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599323165.html
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россия
днепр (город)
республика крым
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россия, роман чегринец, днепр (город), петр порошенко, виктор янукович, республика крым, краснодарский край, оон

В Крыму рассказали, как Порошенко обманул местного таксиста

17:11 28.02.2021 (обновлено: 18:12 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Не стоит обращать внимание на высказывания экс-президента Украины Петра Порошенко, который во время последнего визита в Крым в 2014 году обманул местного таксиста, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
В феврале 2014 года Порошенко прибыл в Симферополь для переговоров с властями региона, но крымчане не пустили его в местный парламент. Политику пришлось спасаться бегством в окружении правоохранителей, он покинул центр города на оказавшемся поблизости такси.
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На этой неделе бывший украинский лидер написал в твиттере, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. По его словам, жителей полуострова "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили".
"Здесь можно ответить старой русской поговоркой: "Чья бы корова мычала..." Человек, у которого руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане, пусть вспомнит свой последний визит в Крым, когда его гнали по центру Симферополя, и даже тут он обманул человека, который его спас", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, Порошенко так и не заплатил местному таксисту за восстановление поврежденной машины.

"Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца", — подчеркнул Чегринец.

По его словам, все проблемы Крыма оперативно решаются при поддержке федерального центра.
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"Крым навсегда вернулся домой, и ничто и никто этого уже никогда не изменит. А "заслуженная награда" еще найдет Порошенко, и он, если повезет, то перед судом ответит за свои преступления, а если не повезет, то по украинской традиции ответит перед улицей, и уже сбежать, как (четвертому президенту Украины Виктору. — Прим. ред.) Януковичу, вряд ли получится", — сказал собеседник агентства.

Ситуация с водой в Крыму

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за возникшего дефицита в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома; водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
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В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен: из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС, а также графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая, нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.
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