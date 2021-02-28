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https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599323165.html
В Госдуме сравнили слова Порошенко о Крыме со сказками братьев Гримм
В Госдуме сравнили слова Порошенко о Крыме со сказками братьев Гримм
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, говоря о Крыме, по уровню "сказочных измышлений и... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:26
2021-02-28T16:26
россия
михаил шеремет
петр порошенко
госдума рф
республика крым
краснодарский край
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, говоря о Крыме, по уровню "сказочных измышлений и выдумок" превзошел братьев Гримм.Ранее Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией и что их "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили"."Для украинских политиков надо вводить новый литературный жанр. "Сказочники" им уже не подходит. Сказочные фантасты. По уровню сказочных измышлений и выдумок что Порошенко, что (действующий президент Украины Владимир - ред.) Зеленский уже явно превзошли братьев Гримм. Уже до смешного доходит. В подобную бредовую ложь не поверят даже соратники этих сумасшедших сказочников", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, если в Крыму действительно так плохо, как утверждает Порошенко, то непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан."Ответ очевиден. Откройте соцсети и посмотрите, как восхищенно отзываются украинцы после посещения Крыма. А сколько людей бежит из Украины в поисках лучшей жизни в России, так как видят здесь уверенность в завтрашнем дне и перспективы. Относительно же Порошенко, то крымчане хорошо помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал", - сказал депутат.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210228/krym-1599316634.html
https://ria.ru/20210227/zelenskiy-1599212335.html
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россия, михаил шеремет, петр порошенко, госдума рф, республика крым, краснодарский край, оон, украина, в мире

В Госдуме сравнили слова Порошенко о Крыме со сказками братьев Гримм

16:26 28.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, говоря о Крыме, по уровню "сказочных измышлений и выдумок" превзошел братьев Гримм.
Ранее Порошенко в своем аккаунте в Twitter написал, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией и что их "обманули и никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной" российские власти не обеспечили".
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 15:15
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"Для украинских политиков надо вводить новый литературный жанр. "Сказочники" им уже не подходит. Сказочные фантасты. По уровню сказочных измышлений и выдумок что Порошенко, что (действующий президент Украины Владимир - ред.) Зеленский уже явно превзошли братьев Гримм. Уже до смешного доходит. В подобную бредовую ложь не поверят даже соратники этих сумасшедших сказочников", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, если в Крыму действительно так плохо, как утверждает Порошенко, то непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.
"Ответ очевиден. Откройте соцсети и посмотрите, как восхищенно отзываются украинцы после посещения Крыма. А сколько людей бежит из Украины в поисках лучшей жизни в России, так как видят здесь уверенность в завтрашнем дне и перспективы. Относительно же Порошенко, то крымчане хорошо помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал", - сказал депутат.
Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя, четвертая нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 11:25
В ГД назвали указ Зеленского о деоккупации Крыма популистским документом
 
РоссияМихаил ШереметПетр ПорошенкоГосдума РФРеспублика КрымКраснодарский крайООНУкраинаВ мире
 
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