https://ria.ru/20210228/pogoda-1599317878.html
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта
Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта
Морозная погода с возможными осадками в виде снега ожидается в Москве 8 марта и в праздничные выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:32
2021-02-28T15:32
2021-02-28T15:32
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Морозная погода с возможными осадками в виде снега ожидается в Москве 8 марта и в праздничные выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега", - сказала Позднякова.Она отметила, что в первые дни марта ожидается погода около нуля, ночью может быть небольшой минус, а днем - плюсовые значения."Если в первую пятидневку марта нас ожидают температуры от нуля до минус двух и днем положительные температуры, то там (в праздники - ред.) температура и ночью, и днем будет отрицательной", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
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татьяна позднякова, москва, общество
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Морозная погода с возможными осадками в виде снега ожидается в Москве
8 марта и в праздничные выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова
.
"Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега", - сказала Позднякова.
Она отметила, что в первые дни марта ожидается погода около нуля, ночью может быть небольшой минус, а днем - плюсовые значения.
"Если в первую пятидневку марта нас ожидают температуры от нуля до минус двух и днем положительные температуры, то там (в праздники - ред.) температура и ночью, и днем будет отрицательной", - сказала Позднякова.