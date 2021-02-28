https://ria.ru/20210228/pogoda-1599317878.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 марта

Морозная погода с возможными осадками в виде снега ожидается в Москве 8 марта и в праздничные выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:32

2021-02-28T15:32

2021-02-28T15:32

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Морозная погода с возможными осадками в виде снега ожидается в Москве 8 марта и в праздничные выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Относительно теплая погода, которая будет в первой пятидневке, не сохранится в праздничные дни. Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега", - сказала Позднякова.Она отметила, что в первые дни марта ожидается погода около нуля, ночью может быть небольшой минус, а днем - плюсовые значения."Если в первую пятидневку марта нас ожидают температуры от нуля до минус двух и днем положительные температуры, то там (в праздники - ред.) температура и ночью, и днем будет отрицательной", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

москва

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2021

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татьяна позднякова, москва, общество