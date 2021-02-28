https://ria.ru/20210228/pashinyan-1599326072.html
Пашинян раскритиковал отказ президента утвердить отставку главы Генштаба
Пашинян раскритиковал отказ президента утвердить отставку главы Генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал непонятным решение президента Армена Саркисяна, отказавшегося утверждать отставку начальника Генерального штаба... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:44
2021-02-28T16:44
2021-02-28T18:00
никол пашинян
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 28 фев — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал непонятным решение президента Армена Саркисяна, отказавшегося утверждать отставку начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна."Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы", — сказал Пашинян во время видеообращения в Facebook.Митинг сторонников Пашиняна запланирован на 1 марта. Премьер также пообещал в выступлении коснуться событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, и "представить реалии" теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста прошли в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку и пригрозил тем же его руководителю Онику Гаспаряну. На следующий день Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Ранее в администрации президента сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника Генштаба. Там отметили, что, "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы Генштаба.
https://ria.ru/20210228/erevan-1599320261.html
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никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 28 фев — РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
назвал непонятным решение президента Армена Саркисяна
, отказавшегося утверждать отставку начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна.
"Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы", — сказал Пашинян во время видеообращения в Facebook
.
Митинг сторонников Пашиняна запланирован на 1 марта. Премьер также пообещал в выступлении коснуться событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, и "представить реалии" теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста прошли в Ереване
после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что поставленная техника была неисправна.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку и пригрозил тем же его руководителю Онику Гаспаряну. На следующий день Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Глава кабмина расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозициционеры возвели баррикады и разбили палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Ранее в администрации президента сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника Генштаба. Там отметили, что, "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы Генштаба.