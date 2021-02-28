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В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
Пять студентов трех вузов в Ташкенте, проживавших вместе в частном доме, скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:01
2021-02-28T12:01
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 фев - РИА Новости. Пять студентов трех вузов в Ташкенте, проживавших вместе в частном доме, скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает в воскресенье пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.По данным пресс-службы, 27 февраля в 20.50 (18.50 мск) в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента были обнаружены тела проживавших там пятерых студентов из трех вузов столицы Узбекистана."Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.По данным ведомства, прокуратура Юнусабадского района Ташкента по факту смерти студентов возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".Следствие по уголовному дело взято под контроль генпрокуратуры, добавили в пресс-службе.
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ташкент, узбекистан, в мире

В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом

12:01 28.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТАШКЕНТ, 28 фев - РИА Новости. Пять студентов трех вузов в Ташкенте, проживавших вместе в частном доме, скончались от отравления неизвестным веществом, сообщает в воскресенье пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана.
По данным пресс-службы, 27 февраля в 20.50 (18.50 мск) в одном из частных домов в Юнусабадском районе Ташкента были обнаружены тела проживавших там пятерых студентов из трех вузов столицы Узбекистана.
"Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом", - говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокуратуры.
По данным ведомства, прокуратура Юнусабадского района Ташкента по факту смерти студентов возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана "нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть нескольких человек".
Следствие по уголовному дело взято под контроль генпрокуратуры, добавили в пресс-службе.
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