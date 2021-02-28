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Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом
Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом
Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия, передает... РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T23:05
2021-03-01T05:29
россия
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
еврокомиссия
магатэ
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия, передает издание Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.Собеседник издания сказал, что США "готовы вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств (сделки)"."Мы обсудим с нашими партнерами по "P5 + 1" наилучшие пути вперед", - заявил представитель.Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее факт работы над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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россия, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, еврокомиссия, магатэ, москва, сша, в мире

Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом

23:05 28.02.2021 (обновлено: 05:29 01.03.2021)
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия, передает издание Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.
Собеседник издания сказал, что США "готовы вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств (сделки)".
"Мы обсудим с нашими партнерами по "P5 + 1" наилучшие пути вперед", - заявил представитель.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее факт работы над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 20:54
Боррель назвал ядерное досье Ирана приоритетом в работе с США
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Город Дума в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 01:08
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
 
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