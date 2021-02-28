https://ria.ru/20210228/otkaz-1599358479.html

Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом

Отказ Ирана от переговоров разочаровал Белый дом

Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия, передает... РИА Новости, 01.03.2021

2021-02-28T23:05

2021-02-28T23:05

2021-03-01T05:29

россия

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

еврокомиссия

магатэ

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Белый дом выразил разочарование в связи с отказом Ирана от неформальной встречи, намерен обсудить с партнерами по формату P5+1 дальнейшие действия, передает издание Financial Times со ссылкой на представителя Белого дома.Собеседник издания сказал, что США "готовы вернуться к конструктивной дипломатии для достижения взаимного возврата к соблюдению обязательств (сделки)"."Мы обсудим с нашими партнерами по "P5 + 1" наилучшие пути вперед", - заявил представитель.Газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов сообщила в воскресенье, что Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели. В Еврокомиссии подтвердили ранее факт работы над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.

https://ria.ru/20210223/prioritet-1598688199.html

https://ria.ru/20210227/blinken-1599192611.html

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сша

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россия, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, еврокомиссия, магатэ, москва, сша, в мире