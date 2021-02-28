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Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, в законе или... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:05
2021-02-28T09:05
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, в законе или регламенте Государственной Думы."Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют - строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.По его мнению, "после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте".Володин подчеркнул, что правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы. Это, по его мнению, позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы."Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства", - сказал Володин.Он пояснил, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных избирателям обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями."Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге, в том числе, повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной", - отметил председатель Госдумы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/deputat-1599219568.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин предложил закрепить предвыборные обещания депутатов юридически

09:05 28.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил закрепить обязательства депутатов перед своими избирателями, взятые в ходе избирательной кампании, в законе или регламенте Государственной Думы.
"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют - строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
По его мнению, "после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте".
Володин подчеркнул, что правильно начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы. Это, по его мнению, позволит в будущем реализовывать взятые обязательства более системно: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.
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"Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в Госдуме за взятые ими в ходе выборов обязательства", - сказал Володин.
Он пояснил, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных избирателям обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями.
"Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать. Работа депутатов станет более содержательной и результативной, что в итоге, в том числе, повысит качество законодательной власти, которая одновременно является и представительной", - отметил председатель Госдумы.
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