https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599308585.html

Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови

Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно сдать анализ крови на различные показатели. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:45

2021-02-28T13:45

2021-02-28T15:02

александр мясников (врач)

здоровье

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно сдать анализ крови на различные показатели.По его словам, требование воздерживаться от еды перед забором крови касается только некоторых анализов — например, при проверке уровня глюкозы или холестерина. Мясников отметил, что перед любыми анализами стоит исключить употребление алкоголя и предупредить врача о принимаемых препаратах. Кроме того, необходимо различать показатели анализа крови, взятой из пальца или вены, поскольку последний способ более точный.Врач также призвал не пытаться самостоятельно интерпретировать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Выявить проблему может только квалифицированный специалист, подытожил медик.

https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье, общество