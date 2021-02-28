https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599308585.html
Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно сдать анализ крови на различные показатели. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:45
2021-02-28T13:45
2021-02-28T15:02
александр мясников (врач)
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно сдать анализ крови на различные показатели.По его словам, требование воздерживаться от еды перед забором крови касается только некоторых анализов — например, при проверке уровня глюкозы или холестерина. Мясников отметил, что перед любыми анализами стоит исключить употребление алкоголя и предупредить врача о принимаемых препаратах. Кроме того, необходимо различать показатели анализа крови, взятой из пальца или вены, поскольку последний способ более точный.Врач также призвал не пытаться самостоятельно интерпретировать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Выявить проблему может только квалифицированный специалист, подытожил медик.
https://ria.ru/20210221/myasnikov-1598469981.html
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александр мясников (врач), здоровье, общество
МОСКВА, 28 фев
— РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
объяснил, как правильно сдать анализ крови на различные показатели.
По его словам, требование воздерживаться от еды перед забором крови касается только некоторых анализов — например, при проверке уровня глюкозы или холестерина.
"Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак", — посоветовал специалист в эфире телеканала "Россия 1
".
Мясников отметил, что перед любыми анализами стоит исключить употребление алкоголя и предупредить врача о принимаемых препаратах. Кроме того, необходимо различать показатели анализа крови, взятой из пальца или вены, поскольку последний способ более точный.
Врач также призвал не пытаться самостоятельно интерпретировать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Выявить проблему может только квалифицированный специалист, подытожил медик.