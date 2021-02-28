https://ria.ru/20210228/moskva-1599295954.html

В Москве выявили 1737 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1737 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1737, Санкт-Петербурге - 939, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:05

2021-02-28T11:05

2021-02-28T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1737, Санкт-Петербурге - 939, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1737, 2. Санкт-Петербург 939, 3. Московская область 617", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Магаданской области - 5, Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 1.

https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599295305.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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