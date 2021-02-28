https://ria.ru/20210228/moskva-1599295954.html
В Москве выявили 1737 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1737 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1737, Санкт-Петербурге - 939, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:05
2021-02-28T11:05
2021-02-28T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1737, Санкт-Петербурге - 939, Подмосковье - 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1737, 2. Санкт-Петербург 939, 3. Московская область 617", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса в Магаданской области - 5, Еврейской автономной области - 3, Чукотском автономном округе - 1.
https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599295305.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество