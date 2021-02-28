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В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица
В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица
Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:32
2021-02-28T09:32
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт снег, мокрый снег, гололедица. Температура в центре города 0 - плюс 2, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов ",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20210227/gololed-1599230097.html
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михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица

09:32 28.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус.
"Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт снег, мокрый снег, гололедица. Температура в центре города 0 - плюс 2, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов ",- сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
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Михаил ЛеусПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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