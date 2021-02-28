https://ria.ru/20210228/moskva-1599288475.html

В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица

В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица

Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:32

2021-02-28T09:32

2021-02-28T09:32

михаил леус

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт снег, мокрый снег, гололедица. Температура в центре города 0 - плюс 2, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов ",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20210227/gololed-1599230097.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество