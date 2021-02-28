https://ria.ru/20210228/moskva-1599288475.html
В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица
В Москве в воскресенье ожидаются мокрый снег и гололедица
Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:32
2021-02-28T09:32
2021-02-28T09:32
михаил леус
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_0:0:2733:1537_1920x0_80_0_0_bd2822b3520a28ad28a166bec191dd89.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Облачная погода, осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице будет до плюс 2 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Михаил Леус."Облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами пройдёт снег, мокрый снег, гололедица. Температура в центре города 0 - плюс 2, а в Подмосковье от минус 2 до плюс 3 градусов ",- сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер ожидается северный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.
https://ria.ru/20210227/gololed-1599230097.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599112404_568:0:2733:1624_1920x0_80_0_0_829a50cda09c6d9d6cf0b708a7356807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, москва, московская область (подмосковье), общество