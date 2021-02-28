https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html

Москвичей предупредили о приближении арктических холодов

Москвичей предупредили о приближении арктических холодов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T18:02

2021-02-28T18:02

2021-02-28T20:27

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Метеоролог объяснил, что календарная весна начнется со слабой оттепели. "Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", — пояснил Тишковец. Он напомнил, что март по климату считается зимним месяцем и фактически весна наступает 27 числа. Специалист призвал готовиться к прохладному марту. "Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — предупредил метеоролог.Днем столбик термометра опустится до четырех градусов ниже нуля, а 7 и 8 марта морозы достигнут пика — 17-19 градусов по ночам. С 9 марта Москву ждет волна потепления, обнадежил Тишковец. По его словам, температура будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.

https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество