Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:02
2021-02-28T20:27
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/26/1561562693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6383ee84c07c63b973cb1c3bc2e87878.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Метеоролог объяснил, что календарная весна начнется со слабой оттепели. "Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", — пояснил Тишковец. Он напомнил, что март по климату считается зимним месяцем и фактически весна наступает 27 числа. Специалист призвал готовиться к прохладному марту. "Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — предупредил метеоролог.Днем столбик термометра опустится до четырех градусов ниже нуля, а 7 и 8 марта морозы достигнут пика — 17-19 градусов по ночам. С 9 марта Москву ждет волна потепления, обнадежил Тишковец. По его словам, температура будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/26/1561562693_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa26d090dc5a6d29f2c778081218acee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Москвичей предупредили о приближении арктических холодов

18:02 28.02.2021 (обновлено: 20:27 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПушкинский пешеходный мост в Москве
Пушкинский пешеходный мост в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Метеоролог объяснил, что календарная весна начнется со слабой оттепели.
"Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", — пояснил Тишковец.
Он напомнил, что март по климату считается зимним месяцем и фактически весна наступает 27 числа. Специалист призвал готовиться к прохладному марту.
Белка в парке - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 00:19
Вильфанд назвал регионы с самой аномально теплой погодой в начале весны
"Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — предупредил метеоролог.
Днем столбик термометра опустится до четырех градусов ниже нуля, а 7 и 8 марта морозы достигнут пика — 17-19 градусов по ночам.
С 9 марта Москву ждет волна потепления, обнадежил Тишковец. По его словам, температура будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.
 
ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
13:53В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
13:10МИД удивился реакции Киева на ЧП с сотрудником консульства в Петербурге
13:01Стала известна предварительная причина смерти экс-участницы Little Big
13:00Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов
Лента новостейМолния