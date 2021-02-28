https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
Москвичей предупредили о приближении арктических холодов
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:02
2021-02-28T18:02
2021-02-28T20:27
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".Метеоролог объяснил, что календарная весна начнется со слабой оттепели. "Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", — пояснил Тишковец. Он напомнил, что март по климату считается зимним месяцем и фактически весна наступает 27 числа. Специалист призвал готовиться к прохладному марту. "Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — предупредил метеоролог.Днем столбик термометра опустится до четырех градусов ниже нуля, а 7 и 8 марта морозы достигнут пика — 17-19 градусов по ночам. С 9 марта Москву ждет волна потепления, обнадежил Тишковец. По его словам, температура будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
предупредил о морозах в начале марта и назвал сроки прихода волны потепления в столицу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва
".
Метеоролог объяснил, что календарная весна начнется со слабой оттепели.
"Ночью слабый минус, днем чуть выше нуля. Временами редкий снег, который будут менять небольшие порции мокрого снега", — пояснил Тишковец.
Он напомнил, что март по климату считается зимним месяцем и фактически весна наступает 27 числа. Специалист призвал готовиться к прохладному марту.
"Пятого марта арктический обвал холода вернет зиму по полной программе", — предупредил метеоролог.
Днем столбик термометра опустится до четырех градусов ниже нуля, а 7 и 8 марта морозы достигнут пика — 17-19 градусов по ночам.
С 9 марта Москву
ждет волна потепления, обнадежил Тишковец. По его словам, температура будет колебаться: идти вверх, затем вниз и опять вверх.