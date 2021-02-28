В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:48 28.02.2021 (обновлено: 13:10 28.02.2021)
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
"Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", — говорится в документе.
Уточняется, что каждый банк сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.
В пресс-службе системы национальной системы РИА Новости подтвердили эту информацию. "Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже", — отметил собеседник агентства.
Сервис Apple Pay стал доступен для россиян в 2016 году, однако все это время в него нельзя было добавлять карты "Мир". После нововведения держателям национальных карт останется недоступен только один электронный кошелек — Google Pay.
Сама система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт "Мир" к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.
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