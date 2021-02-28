https://ria.ru/20210228/mir-1599303648.html

В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"

В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"

Банки, выпускающие карты "Мир", с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T12:48

2021-02-28T12:48

2021-02-28T13:10

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apple

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технологии

экономика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банки, выпускающие карты "Мир", с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.Уточняется, что каждый банк сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.В пресс-службе системы национальной системы РИА Новости подтвердили эту информацию. "Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже", — отметил собеседник агентства.Сервис Apple Pay стал доступен для россиян в 2016 году, однако все это время в него нельзя было добавлять карты "Мир". После нововведения держателям национальных карт останется недоступен только один электронный кошелек — Google Pay. Сама система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт "Мир" к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.

https://ria.ru/20200722/1574707266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, apple, сша, технологии, экономика