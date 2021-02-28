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В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
Банки, выпускающие карты "Мир", с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:48
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Банки, выпускающие карты "Мир", с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.Уточняется, что каждый банк сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.В пресс-службе системы национальной системы РИА Новости подтвердили эту информацию. "Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже", — отметил собеседник агентства.Сервис Apple Pay стал доступен для россиян в 2016 году, однако все это время в него нельзя было добавлять карты "Мир". После нововведения держателям национальных карт останется недоступен только один электронный кошелек — Google Pay. Сама система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт "Мир" к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.
https://ria.ru/20200722/1574707266.html
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google, apple, сша, технологии, экономика

В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"

12:48 28.02.2021 (обновлено: 13:10 28.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"Карта "Мир" банка "Новикомбанк" c отечественными чип-модулями
Карта Мир банка Новикомбанк c отечественными чип-модулями - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 февРИА Новости. Банки, выпускающие карты "Мир", с 27 апреля получат возможность добавлять их в сервис Apple Pay. Об этом сообщило РБК со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.
"Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", — говорится в документе.
Уточняется, что каждый банк сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.
В пресс-службе системы национальной системы РИА Новости подтвердили эту информацию. "Мы работаем над внедрением Apple Pay для наших клиентов. Больше подробностей сообщим позже", — отметил собеседник агентства.
Сервис Apple Pay стал доступен для россиян в 2016 году, однако все это время в него нельзя было добавлять карты "Мир". После нововведения держателям национальных карт останется недоступен только один электронный кошелек — Google Pay.
Сама система "Мир" появилась в 2014-2015 годах, после того, как Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. По последним данным, доля карт "Мир" к концу третьего квартала достигла 23% по объему операций и 29% по объему эмиссии.
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