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В Москве автомобилисты с турецким флагом перекрыли Варшавское шоссе
В Москве автомобилисты с турецким флагом перекрыли Варшавское шоссе
Днем в воскресенье несколько машин устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:15
2021-02-28T21:46
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Днем в воскресенье несколько машин устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В 15:30 на Варшавском шоссе, 95, строение 2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры: ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей", — рассказали в дептрансе.По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana."Все материалы ЦОДД передаст в московскую госавтоинспекцию, а нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной", — отмечается в сообщении.В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что такая езда на дорогах "абсолютно недопустима", поскольку это угрожает безопасности других участников дорожного движения.Как позднее сообщили в ГУ МВД по Москве, в течение часа нарушителей задержали на улице Артюхиной. На них составили административные протоколы.
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РИА Новости
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Опасные маневры свадебного кортежа на Варшавском шоссе
Сегодня на Варшавском шоссе несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе.
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия

В Москве автомобилисты с турецким флагом перекрыли Варшавское шоссе

20:15 28.02.2021 (обновлено: 21:46 28.02.2021)
 
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Днем в воскресенье несколько машин устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В 15:30 на Варшавском шоссе, 95, строение 2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры: ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей", — рассказали в дептрансе.
По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana.
"Все материалы ЦОДД передаст в московскую госавтоинспекцию, а нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной", — отмечается в сообщении.
В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что такая езда на дорогах "абсолютно недопустима", поскольку это угрожает безопасности других участников дорожного движения.
Как позднее сообщили в ГУ МВД по Москве, в течение часа нарушителей задержали на улице Артюхиной. На них составили административные протоколы.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
 
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