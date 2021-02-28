https://ria.ru/20210228/mashiny-1599346006.html

В Москве автомобилисты с турецким флагом перекрыли Варшавское шоссе

В Москве автомобилисты с турецким флагом перекрыли Варшавское шоссе

Днем в воскресенье несколько машин устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T20:15

2021-02-28T20:15

2021-02-28T21:46

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Днем в воскресенье несколько машин устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В 15:30 на Варшавском шоссе, 95, строение 2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры: ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей", — рассказали в дептрансе.По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana."Все материалы ЦОДД передаст в московскую госавтоинспекцию, а нарушителей привлекут к ответственности, возможно, уголовной", — отмечается в сообщении.В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что такая езда на дорогах "абсолютно недопустима", поскольку это угрожает безопасности других участников дорожного движения.Как позднее сообщили в ГУ МВД по Москве, в течение часа нарушителей задержали на улице Артюхиной. На них составили административные протоколы.

https://ria.ru/20201216/cherepovets-1589438709.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Опасные маневры свадебного кортежа на Варшавском шоссе Сегодня на Варшавском шоссе несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. 2021-02-28T20:15 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия