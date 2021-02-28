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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210228/lukashenko-1599327709.html
Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет пост президента
Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет пост президента
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:02
2021-02-28T21:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
сша
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной."Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", — сказала Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.Отвечая на вопрос о том, каким образом она собирается этого добиться, Тихановская выразила надежду на рост давления на власти Белоруссии."Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет", — выразила надежду Тихановская.По ее словам, многим людям в Белоруссии кажется, что ничего не меняется, однако в действительности "за последние шесть месяцев изменилась вся страна". "Никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства", — уверена оппозиционерка.Она также отметила, что есть люди, которые "хотели бы более агрессивной революции", но сама она верит в "мирный протест" и выступает за "мирное решение".Тихановская выразила благодарность Евросоюзу "за все, что он сделал", но вместе с тем посетовала на бюрократию, из-за которой, по ее мнению, ЕС медленно действует. "Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее", — сказала она.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20210223/tikhanovskaya-1598694336.html
https://ria.ru/20201009/lukashenko-1579047941.html
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светлана тихановская, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, в мире

Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет пост президента

17:02 28.02.2021 (обновлено: 21:27 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила мнение, что белорусский президент Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной.
"Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", — сказала Тихановская в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности"
Отвечая на вопрос о том, каким образом она собирается этого добиться, Тихановская выразила надежду на рост давления на власти Белоруссии.
"Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет", — выразила надежду Тихановская.
По ее словам, многим людям в Белоруссии кажется, что ничего не меняется, однако в действительности "за последние шесть месяцев изменилась вся страна". "Никому уже не удастся выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства", — уверена оппозиционерка.
Она также отметила, что есть люди, которые "хотели бы более агрессивной революции", но сама она верит в "мирный протест" и выступает за "мирное решение".
А.Лукашенко на заседании ЕврАзЭС - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Лукашенко заявил о выдаче Тихановской 15 тысяч долларов из бюджета
Тихановская выразила благодарность Евросоюзу "за все, что он сделал", но вместе с тем посетовала на бюрократию, из-за которой, по ее мнению, ЕС медленно действует. "Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций — и чуть быстрее", — сказала она.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 00:00
Зюганов заявил, что Тихановская и Навальная обслуживают чужие разведки
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияСШАВ мире
 
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