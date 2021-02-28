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В Саратовской области двое детей провалились под лед
В Саратовской области двое детей провалились под лед
Спасатели в городе Вольске Саратовской области ищут тела двух мальчиков, которые провалились под лед во время прогулки по реке Волге, сообщило областное... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:18
2021-02-28T14:18
2021-02-28T16:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
вольск
происшествия
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САРАТОВ, 28 фев — РИА Новости. Спасатели в городе Вольске Саратовской области ищут тела двух мальчиков, которые провалились под лед во время прогулки по реке Волге, сообщило областное управление СК.По предварительным данным, в воскресенье компания из пяти детей прогуливались вдоль Волги в Вольске. В 400 метрах от набережной имени Злобина шестилетний мальчик вышел на лед и провалился, ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь, но они оба оказались в воде. Находившиеся на берегу приятели бросились за помощью.Следователи осмотрели место происшествия. Спасатели продолжают поиски.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, вольск, происшествия