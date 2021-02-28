https://ria.ru/20210228/krym-1599316634.html

В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"

В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"

Президент Украины Петр Порошенко "нагло лжет", говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии, заявил глава... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:15

2021-02-28T15:15

2021-02-28T16:39

россия

днепр (город)

юрий гемпель

петр порошенко

республика крым

краснодарский край

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко "нагло лжет", говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По его словам, сейчас регион переживает "небывалую динамику развития".Ранее Порошенко написал в твиттере, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Экс-президент заявил, что российские власти "не обеспечили никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной".Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал Порошенко сказочником, который превзошел братьев Гримм "по уровню сказочных измышлений и выдумок". По его словам, если в регионе действительно так плохо, как утверждает Порошенко, то непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией.Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.В регионе возникали также проблемы с обеспечением жителей электричеством. Так, в ноябре 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, Крым оказался обесточен.Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая, нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.

https://ria.ru/20210123/poroshenko-1594311538.html

https://ria.ru/20210227/krym-1599206336.html

https://ria.ru/20210226/bayden-1599155411.html

россия

днепр (город)

республика крым

краснодарский край

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россия, днепр (город), юрий гемпель, петр порошенко, республика крым, краснодарский край, оон