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В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"
В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"
Президент Украины Петр Порошенко "нагло лжет", говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии, заявил глава... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:15
2021-02-28T16:39
россия
днепр (город)
юрий гемпель
петр порошенко
республика крым
краснодарский край
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко "нагло лжет", говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.По его словам, сейчас регион переживает "небывалую динамику развития".Ранее Порошенко написал в твиттере, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Экс-президент заявил, что российские власти "не обеспечили никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной".Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал Порошенко сказочником, который превзошел братьев Гримм "по уровню сказочных измышлений и выдумок". По его словам, если в регионе действительно так плохо, как утверждает Порошенко, то непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией.Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.В регионе возникали также проблемы с обеспечением жителей электричеством. Так, в ноябре 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, Крым оказался обесточен.Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая, нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.
https://ria.ru/20210123/poroshenko-1594311538.html
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россия, днепр (город), юрий гемпель, петр порошенко, республика крым, краснодарский край, оон

В Крыму призвали Порошенко "оставить свои сочувствия при себе"

15:15 28.02.2021 (обновлено: 16:39 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время выступления накануне региональных выборов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко "нагло лжет", говоря о сочувствии жителям Крыма, которые испытывают проблемы с подачей воды и электроэнергии, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. Хватит уже устраивать политический цирк. Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, сейчас регион переживает "небывалую динамику развития".
Ранее Порошенко написал в твиттере, что сочувствует проблемам крымчан с водой и электроэнергией. Экс-президент заявил, что российские власти "не обеспечили никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и "манны небесной".
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал Порошенко сказочником, который превзошел братьев Гримм "по уровню сказочных измышлений и выдумок".
По его словам, если в регионе действительно так плохо, как утверждает Порошенко, то непонятно, почему украинские власти стараются усложнить проезд в регион для своих граждан.

"Ответ очевиден. Откройте соцсети и посмотрите, как восхищенно отзываются украинцы после посещения Крыма. А сколько людей бежит с Украины в поисках лучшей жизни в России, так как видят здесь уверенность в завтрашнем дне и перспективы. Относительно же Порошенко — крымчане хорошо помнят, как он ненавидит их и сколько гадостей сделал", — сказал депутат.

Украина ранее обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией.
Воду для Крыма добывали из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате власти ввели режимную подачу, а водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники.
Правительство направило на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
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В регионе возникали также проблемы с обеспечением жителей электричеством. Так, в ноябре 2015 года из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины, Крым оказался обесточен.
Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 мегаватт. Последняя, четвертая, нитка заработала в мае 2016 года. Полностью стабилизировать ситуацию удалось со строительством Таврической и Балаклавской ТЭС, благодаря чему в регионе возник профицит электроэнергии.
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