https://ria.ru/20210228/kosmos-1599294527.html

Блок "Фрегат" со спутником "Арктика-М" отделился от "Союза-2"

Блок "Фрегат" со спутником "Арктика-М" отделился от "Союза-2"

Разгонный блок "Фрегат" с первым спутником "Арктика-М" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной в воскресенье с космодрома Байконур, РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:47

2021-02-28T10:47

2021-02-28T10:47

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат" с первым спутником "Арктика-М" отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", запущенной в воскресенье с космодрома Байконур, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Старт ракеты "Союз-2.1б" со спутником осуществлен в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура.В 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с "Арктикой-М" отделился от третьей ступени "Союза-2.1б" на суборбитальной траектории.Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" рассказал РИА Новости, что выведение спутника на высокоэллиптическую орбиту с минимальной высотой 1 050 километров и максимальной 39 728 километров будет обеспечено за счет трех включений маршевого двигателя "Фрегата". Отделение "Арктики-М" от разгонного блока намечается в 12.14 мск.Спутник со стартовой массой 2 200 килограммов и расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса").Космический аппарат предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Для этого спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасных диапазонах.Кроме того, на "Арктике-М" установлен гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратура для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.Российская орбитальная группировка для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе будет состоять из двух спутников "Арктика-М". Это обеспечит круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023 году, еще трех спутников – в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025 года предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/sputnik-1599293095.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/raketa-1598871831.html

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северный ледовитый океан, земля, космос - риа наука, роскосмос