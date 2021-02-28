"Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовал с Байконура
09:57 28.02.2021 (обновлено: 13:51 28.02.2021)
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" запустила спутник "Арктика-М", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".
Ракета со спутником стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 9:55 мск. В 10:04 мск разгонный блок "Фрегат" с "Арктикой-М" отделился от третьей ступени "Союза" на суборбитальной траектории.
Как рассказали ранее в госкорпорации, спутник выведут на высокоэллиптическую орбиту с минимальной высотой 1050 километров и максимальной 39 728 километров за счет трех включений маршевого двигателя "Фрегата". По плану он отделится от носителя к 12:14 мск.
Это первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Его масса — 2,2 тонны, расчетный срок службы — семь лет.
Спутник "Арктика-М" создавали для работы на высокоэллиптической орбите. Он будет решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии. Для этого изделие оборудовали двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.
Кроме того, на "Арктику-М" установили гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратуру для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Российская мониторинговая орбитальная группировка в Арктическом регионе будет состоять из двух таких спутников. Это обеспечит круглосуточное всепогодное наблюдение поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.
Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023-м, еще трех спутников — в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025-го предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".
Это третий российский космический пуск в 2021-м, а всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.
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