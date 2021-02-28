https://ria.ru/20210228/kosmos-1599290101.html

"Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовал с Байконура

"Союз-2.1б" с первым спутником "Арктика-М" стартовал с Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" запустила спутник "Арктика-М", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:57

2021-02-28T09:57

2021-02-28T13:51

северный ледовитый океан

земля

роскосмос

дмитрий рогозин

наука

россия

арктика

космос - риа наука

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599295110_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_39ed79ab8df11136e540e0ac9863ab56.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" запустила спутник "Арктика-М", трансляция ведется на сайте "Роскосмоса".Ракета со спутником стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 9:55 мск. В 10:04 мск разгонный блок "Фрегат" с "Арктикой-М" отделился от третьей ступени "Союза" на суборбитальной траектории.Как рассказали ранее в госкорпорации, спутник выведут на высокоэллиптическую орбиту с минимальной высотой 1050 километров и максимальной 39 728 километров за счет трех включений маршевого двигателя "Фрегата". По плану он отделится от носителя к 12:14 мск.Это первый российский космический аппарат для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Его масса — 2,2 тонны, расчетный срок службы — семь лет. Спутник "Арктика-М" создавали для работы на высокоэллиптической орбите. Он будет решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии. Для этого изделие оборудовали двумя многозональными сканирующими устройствами (МСУ-ГС), которые будут делать многоспектральные изображения облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.Кроме того, на "Арктику-М" установили гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ) для контроля и прогноза вспышечной активности Солнца и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также аппаратуру для ретрансляции метеоинформации и сигналов от аварийных радиобуев международной космической поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.Российская мониторинговая орбитальная группировка в Арктическом регионе будет состоять из двух таких спутников. Это обеспечит круглосуточное всепогодное наблюдение поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.Запуск второй "Арктики-М" намечается в 2023-м, еще трех спутников — в 2024-2025 годах. Им на смену после 2025-го предполагается отправить пять спутников нового поколения "Арктика-МП".Это третий российский космический пуск в 2021-м, а всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.

https://ria.ru/20210227/smerch-1599256705.html

https://ria.ru/20210220/rogozin-1598295625.html

северный ледовитый океан

земля

россия

арктика

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры запуска российского космического аппарата "Арктика-М" с космодрома Байконур Кадры запуска российского космического аппарата "Арктика-М" с космодрома Байконур 2021-02-28T09:57 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный ледовитый океан, земля, роскосмос, дмитрий рогозин, россия, арктика, космос - риа наука, байконур (город)