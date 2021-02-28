Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599295305.html
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:01
2021-02-28T12:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250336_0:461:2821:2048_1920x0_80_0_0_d80d8eca00c82ea0763e644c16414767.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Это на 175 меньше, чем днем ранее (когда их было 11 534), причем показатель уже шестой день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.Умерли 379 человек (днем ранее — 439), из больниц выписали 12 391 пациента (16 020).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1737 (накануне — 1825). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 939 заразившихся (951), в Подмосковье — 617 (558). В Нижегородской области — 387, Воронежской — 295, Ростовской — 284, Самарской — 281, Иркутской — 230, Челябинской — 201, Саратовской — 198.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один человек, в Еврейской автономной области таких трое, а в Магаданской области — пять.При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1285 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 246 079, умерли за все время 86 122 человека, выздоровели — 3 811 797.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210228/antitela-1599278741.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250336_222:258:2609:2048_1920x0_80_0_0_0e9efb229677353784542854c9fc42f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 28.02.2021 (обновлено: 12:33 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи доставляет пациента в приемное отделение
Сотрудник скорой медицинской помощи доставляет пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Это на 175 меньше, чем днем ранее (когда их было 11 534), причем показатель уже шестой день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.
Медсестра в лаборатории Гемотест в Тамбове - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
02:00Распространение коронавируса
В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
Умерли 379 человек (днем ранее — 439), из больниц выписали 12 391 пациента (16 020).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1737 (накануне — 1825). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 939 заразившихся (951), в Подмосковье — 617 (558). В Нижегородской области — 387, Воронежской — 295, Ростовской — 284, Самарской — 281, Иркутской — 230, Челябинской — 201, Саратовской — 198.
Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один человек, в Еврейской автономной области таких трое, а в Магаданской области — пять.
При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1285 человек) не наблюдается симптомов.
Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 246 079, умерли за все время 86 122 человека, выздоровели — 3 811 797.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния