https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599295305.html
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:01
2021-02-28T11:01
2021-02-28T12:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250336_0:461:2821:2048_1920x0_80_0_0_d80d8eca00c82ea0763e644c16414767.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Это на 175 меньше, чем днем ранее (когда их было 11 534), причем показатель уже шестой день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.Умерли 379 человек (днем ранее — 439), из больниц выписали 12 391 пациента (16 020).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1737 (накануне — 1825). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 939 заразившихся (951), в Подмосковье — 617 (558). В Нижегородской области — 387, Воронежской — 295, Ростовской — 284, Самарской — 281, Иркутской — 230, Челябинской — 201, Саратовской — 198.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один человек, в Еврейской автономной области таких трое, а в Магаданской области — пять.При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1285 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 246 079, умерли за все время 86 122 человека, выздоровели — 3 811 797.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
https://ria.ru/20210228/antitela-1599278741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588250336_222:258:2609:2048_1920x0_80_0_0_0e9efb229677353784542854c9fc42f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия