https://ria.ru/20210228/koronavirus-1599295305.html

В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 11 359 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:01

2021-02-28T11:01

2021-02-28T12:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб.Это на 175 меньше, чем днем ранее (когда их было 11 534), причем показатель уже шестой день подряд остается ниже 12 тысяч — на уровне начала октября. Суточный темп прироста составил 0,27 процента.Умерли 379 человек (днем ранее — 439), из больниц выписали 12 391 пациента (16 020).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 1737 (накануне — 1825). В Санкт-Петербурге зарегистрировали 939 заразившихся (951), в Подмосковье — 617 (558). В Нижегородской области — 387, Воронежской — 295, Ростовской — 284, Самарской — 281, Иркутской — 230, Челябинской — 201, Саратовской — 198.Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один человек, в Еврейской автономной области таких трое, а в Магаданской области — пять.При этом у более чем десяти процентов заразившихся (1285 человек) не наблюдается симптомов.Общее число инфицированных в России с начала пандемии достигло 4 246 079, умерли за все время 86 122 человека, выздоровели — 3 811 797.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 113 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 113,7 миллиона. Более двух с половиной миллионов человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210228/antitela-1599278741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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