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Названы три типа клубники, которые нельзя есть
Названы три типа клубники, которые нельзя есть
Пользователь китайского портала Sohu назвал три типа клубники, которые не стоит покупать. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T04:20
2021-02-28T04:20
фрукты
китай
ягоды
еда
общество
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Названы три типа клубники, которые ни в коем случае нельзя есть
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu назвал три типа клубники, которые не стоит покупать.Мужчина отметил, что сейчас многие продавцы добавляют в ягоду вредные для организма добавки и гормоны, рассчитывая улучшить товарный вид продукта. Именно поэтому важно уметь отличать хорошую клубнику от плохой.Автор пишет, что при выборе клубники нужно обращать внимание на запах ягоды. Клубника, которая созревает естественным путем в саду, имеет очень сильный фруктовый аромат, и именно у такой ягоды будет ярко выраженный вкус. А плоды, не имеющие запаха, но выделяющиеся насыщенным и красивым цветом, вероятнее всего содержат красители и не отличаются хорошим вкусом, поэтому покупать их не стоит.Как утверждает автор, крупные ягоды, как правило, получаются при использовании гормонов, которые стимулируют рост плодов. Мужчина указывает, что чрезмерное употребление такой клубники нанесет вред организму. Также он предостерегает от покупки ягод необычной формы.Кроме того, автор рекомендует обращать внимание на цвет листьев на верхушке ягоды. Свежесобранные плоды отличаются яркими, изумрудно-зелеными листьями, а темно-зеленая листва на верхушке клубники говорит о том, что ягоды несвежие и были собраны не в день продажи.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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РИА Новости
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фрукты, китай, ягоды, еда, общество

Названы три типа клубники, которые нельзя есть

04:20 28.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sohu назвал три типа клубники, которые не стоит покупать.
Мужчина отметил, что сейчас многие продавцы добавляют в ягоду вредные для организма добавки и гормоны, рассчитывая улучшить товарный вид продукта. Именно поэтому важно уметь отличать хорошую клубнику от плохой.
Автор пишет, что при выборе клубники нужно обращать внимание на запах ягоды. Клубника, которая созревает естественным путем в саду, имеет очень сильный фруктовый аромат, и именно у такой ягоды будет ярко выраженный вкус. А плоды, не имеющие запаха, но выделяющиеся насыщенным и красивым цветом, вероятнее всего содержат красители и не отличаются хорошим вкусом, поэтому покупать их не стоит.
Как утверждает автор, крупные ягоды, как правило, получаются при использовании гормонов, которые стимулируют рост плодов. Мужчина указывает, что чрезмерное употребление такой клубники нанесет вред организму. Также он предостерегает от покупки ягод необычной формы.
Кроме того, автор рекомендует обращать внимание на цвет листьев на верхушке ягоды. Свежесобранные плоды отличаются яркими, изумрудно-зелеными листьями, а темно-зеленая листва на верхушке клубники говорит о том, что ягоды несвежие и были собраны не в день продажи.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Сбор урожая клубники на семейной ферме в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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Для иммунитета и похудения: чем полезна клубника
 
фруктыКитайЯгодыЕдаОбщество
 
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