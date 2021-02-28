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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210228/kapitoliy-1599291587.html
По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали 280 человек
По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали 280 человек
Власти США предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:16
2021-02-28T10:16
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей мере, 280 человек задержаны, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции."Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены", - заявил и.о. заместителя генерального прокурора Джон Карлин.Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали 280 человек

10:16 28.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии возле здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники Национальной гвардии возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей мере, 280 человек задержаны, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции.
"Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены", - заявил и.о. заместителя генерального прокурора Джон Карлин.
Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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