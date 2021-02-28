https://ria.ru/20210228/kapitoliy-1599291587.html

По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали 280 человек

По обвинениям из-за беспорядков у Капитолия задержали 280 человек

Власти США предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:16

2021-02-28T10:16

2021-02-28T10:16

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Власти США предъявили обвинения в нарушении федерального законодательства более 300 лицам в связи с беспорядками внутри и около Капитолия 6 января, по меньшей мере, 280 человек задержаны, сообщает издание Hill со ссылкой на министерство юстиции."Расследование в отношении виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и вполне справедливо. Виновники должны быть привлечены к ответственности и будут привлечены", - заявил и.о. заместителя генерального прокурора Джон Карлин.Шестого января сторонники Дональда Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

https://ria.ru/20210221/kapitoliy-1598454030.html

вашингтон (город)

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капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире