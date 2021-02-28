WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов.
По словам дипломатов, в Иране хотят сначала получить гарантии, что США снимут некоторые санкции после встречи. Они добавили, что отказ Ирана "не убил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы", и что этот шаг Тегерана может быть "попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах".
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В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.