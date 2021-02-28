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WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке
WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке
Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:48
2021-02-28T20:48
россия
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
еврокомиссия
магатэ
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов.По словам дипломатов, в Иране хотят сначала получить гарантии, что США снимут некоторые санкции после встречи. Они добавили, что отказ Ирана "не убил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы", и что этот шаг Тегерана может быть "попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах".В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
https://ria.ru/20210223/prioritet-1598688199.html
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россия, мохаммад джавад зариф, дональд трамп, еврокомиссия, магатэ, москва, сша, в мире

WSJ: Иран отказался от прямых переговоров с ЕС и США по ядерной сделке

20:48 28.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Иран отказался от предложения ЕС и США о проведении прямых переговоров по ядерной сделке в ближайшие недели, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на двух высокопоставленных западных дипломатов.
По словам дипломатов, в Иране хотят сначала получить гарантии, что США снимут некоторые санкции после встречи. Они добавили, что отказ Ирана "не убил все надежды на прямые переговоры в ближайшие месяцы", и что этот шаг Тегерана может быть "попыткой получить рычаги воздействия на будущих переговорах".
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 20:54
Боррель назвал ядерное досье Ирана приоритетом в работе с США
В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 11:05
Рябков заявил, что одномоментно снять санкции США с Ирана не получится
 
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