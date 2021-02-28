https://ria.ru/20210228/indiya-1599287544.html

Индия осуществила первый в 2021 году космический запуск

Индия осуществила первый в 2021 году космический запуск

Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту, сообщила Индийская организация космических исследований. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:12

2021-02-28T09:12

2021-02-28T09:12

наука

нарендра моди

индийская организация космических исследований

космос - риа наука

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту, сообщила Индийская организация космических исследований."PSLV-C51 успешно стартовал из космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота", - сообщила организация в Twitter.Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1, сообщила организация. Немного позже ожидается вывод остальных спутников.Спутник Amazonia-1 - это первый спутник, полностью спроектированный и построенный бразильским Национальным институтом космоса, он предназначен для оптического наблюдения за Землей и предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и данные о сельском хозяйстве Бразилии.Помимо него на борту находятся индийские спутники UNITYsat, предназначенный для радиорелейной связи, и SDSAT, разработанный организацией молодых ученых Space Kidz India. Миниатюрный космический аппарат размером 30 на 10 на 10 сантиметров предназначен для изучения космического излучения и проверки в космосе возможностей стандарта передачи данных LoRa, используемого в "интернете вещей" и технологии М2М, которая позволяет приборам обмениваться информацией друг с другом.Помимо полезной научной нагрузки на борту спутника находится SD-карта с текстом Бхагавадгиты, именами 25 тысяч людей из Индии, а на самом спутнике нанесено изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Тем самым ученые хотят привлечь внимание жителей Индии к сфере космических полетов.Также ракета доставит в космос 14 коммерческих спутников - 12 американских SpaceBEEs, используемых для поддержания спутниковой связи и обмена данными, один индийский SindhuNetra и один американский SAI-1 NanoConnect-2, используемые для проверки технологий.

https://ria.ru/20200122/1563727830.html

https://ria.ru/20210227/rogozin-1599229077.html

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, индийская организация космических исследований, космос - риа наука, индия