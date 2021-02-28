Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210228/indiya-1599287544.html
Индия осуществила первый в 2021 году космический запуск
Индия осуществила первый в 2021 году космический запуск
Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту, сообщила Индийская организация космических исследований. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:12
2021-02-28T09:12
наука
нарендра моди
индийская организация космических исследований
космос - риа наука
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/66/1558156688_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_4c45950cadc9bcb8ba4d2a8e38d50ce9.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту, сообщила Индийская организация космических исследований."PSLV-C51 успешно стартовал из космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота", - сообщила организация в Twitter.Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1, сообщила организация. Немного позже ожидается вывод остальных спутников.Спутник Amazonia-1 - это первый спутник, полностью спроектированный и построенный бразильским Национальным институтом космоса, он предназначен для оптического наблюдения за Землей и предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и данные о сельском хозяйстве Бразилии.Помимо него на борту находятся индийские спутники UNITYsat, предназначенный для радиорелейной связи, и SDSAT, разработанный организацией молодых ученых Space Kidz India. Миниатюрный космический аппарат размером 30 на 10 на 10 сантиметров предназначен для изучения космического излучения и проверки в космосе возможностей стандарта передачи данных LoRa, используемого в "интернете вещей" и технологии М2М, которая позволяет приборам обмениваться информацией друг с другом.Помимо полезной научной нагрузки на борту спутника находится SD-карта с текстом Бхагавадгиты, именами 25 тысяч людей из Индии, а на самом спутнике нанесено изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Тем самым ученые хотят привлечь внимание жителей Индии к сфере космических полетов.Также ракета доставит в космос 14 коммерческих спутников - 12 американских SpaceBEEs, используемых для поддержания спутниковой связи и обмена данными, один индийский SindhuNetra и один американский SAI-1 NanoConnect-2, используемые для проверки технологий.
https://ria.ru/20200122/1563727830.html
https://ria.ru/20210227/rogozin-1599229077.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/66/1558156688_285:0:3014:2047_1920x0_80_0_0_b3ff8e6dc44a8cd0e810a7dd0692151a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нарендра моди, индийская организация космических исследований, космос - риа наука, индия

Индия осуществила первый в 2021 году космический запуск

09:12 28.02.2021
 
© AP Photo / Indian Space Research OrganizationЗапуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией "Чандраян-2" с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана
Запуск ракеты-носителя Mk III с автоматической станцией Чандраян-2 с космодрома космического центра имени Сатиша Дхавана - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Indian Space Research Organization
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев – РИА Новости. Индия успешно запустила в космос ракету-носитель PSLV-C51 с 19 спутниками на борту, сообщила Индийская организация космических исследований.
"PSLV-C51 успешно стартовал из космического центра Сатиш Дхаван, Шрихарикота", - сообщила организация в Twitter.
Ракета успешно достигла орбиты и вывела основной спутник Amazonia-1, сообщила организация. Немного позже ожидается вывод остальных спутников.
Спутник Amazonia-1 - это первый спутник, полностью спроектированный и построенный бразильским Национальным институтом космоса, он предназначен для оптического наблюдения за Землей и предоставит данные о вырубке лесов в районе Амазонки и данные о сельском хозяйстве Бразилии.
Запуск ракеты в Индии - РИА Новости, 1920, 22.01.2020
22 января 2020, 13:02
Индия отправит в космос "божественного" робота-женщину
Помимо него на борту находятся индийские спутники UNITYsat, предназначенный для радиорелейной связи, и SDSAT, разработанный организацией молодых ученых Space Kidz India. Миниатюрный космический аппарат размером 30 на 10 на 10 сантиметров предназначен для изучения космического излучения и проверки в космосе возможностей стандарта передачи данных LoRa, используемого в "интернете вещей" и технологии М2М, которая позволяет приборам обмениваться информацией друг с другом.
Помимо полезной научной нагрузки на борту спутника находится SD-карта с текстом Бхагавадгиты, именами 25 тысяч людей из Индии, а на самом спутнике нанесено изображение премьер-министра Индии Нарендры Моди. Тем самым ученые хотят привлечь внимание жителей Индии к сфере космических полетов.
Также ракета доставит в космос 14 коммерческих спутников - 12 американских SpaceBEEs, используемых для поддержания спутниковой связи и обмена данными, один индийский SindhuNetra и один американский SAI-1 NanoConnect-2, используемые для проверки технологий.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 14:38
Рогозин рассказал о пусковой программе космодрома Восточный в 2021 году
 
НаукаНарендра МодиИндийская организация космических исследованийКосмос - РИА НаукаИндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния