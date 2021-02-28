https://ria.ru/20210228/import-1599101800.html

Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают

Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают

Внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника,... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T08:00

2021-02-28T08:00

2021-02-28T08:02

контейнерный кризис

перевозки

рлс "контейнер"

логистика

импорт

ассоциация компаний розничной торговли

китай

экономика

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника, бытовая техника. Что случилось на рынке перевозок и как изменятся цены — в материале РИА Новости. Дефицит контейнеровСтоимость контейнерной транспортировки с декабря взлетела на 250 процентов. Так, ключевой для российского потребителя маршрут из Азии в Европу подорожал в четыре раза. За сорокафунтовый контейнер теперь просят 8,7 тысячи долларов. До ноября транспортировка вместе с фрахтом из любого порта Китая обходилась в 2,3 тысячи, из которых 800-850 — собственно перевозка. Все дело во внезапно возникшем дефиците. Перед Новым годом спрос традиционно увеличился, и тут выяснилось: емкостей для грузов не хватает. Пандемия вызвала дисбаланс в торговле и логистике. Как объясняют участники рынка, если в регионе есть спрос на контейнеры, как на Дальнем Востоке, собственник готов даже субсидировать отправку в этом направлении. И наоборот — цена резко вырастает, когда контейнеры транспортируют туда, где спроса на них почти нет. Дисбаланс на рынке"Рост стоимости контейнерных перевозок в зимние месяцы связан с тем, что китайская экономика после снятия пандемийных ограничений быстро восстанавливается и ей нужно много емкостей для грузов. Настолько, что цена отправки контейнера из Китая поднималась в десять и более раз", — пояснил РИА Новости Станислав Пучков, руководитель направления контейнерных перевозок ООО "Байкал-Сервис ТК". Сейчас ситуация немного стабилизировалась, но дисбаланс по направлениям сохраняется. "Так, если раньше был примерный паритет по стоимости транспортировки контейнера с Дальнего Востока и обратно, то сейчас перевозка по маршруту Шанхай — Москва в шесть-семь раз дороже, чем в обратном направлении", — указывает аналитик.По словам аналитиков, пока потребитель ничего не замечает благодаря накопленным ретейлерами запасам. Однако если морской фрахт в ближайшее время не вернется к прежним значениям, многие товары заметно подорожают. Бытовая техника и электроникаОб этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном в Минпромторг. Ретейлеры отметили также увеличение стоимости железнодорожного транзита. Как пояснили РИА Новости аналитики и игроки рынка, в первую очередь цены повысятся на недорогие, но объемные товары, занимающие много места в контейнере. Если же товар компактный и дорогой (например, смартфон), его стоимость, скорее всего, не изменится. "Письмо АКОРТ затрагивает поставки зарубежных товаров, которые подорожают в связи с повышением тарифов на ж/д и морские перевозки. В основном это затронет сектор электроники, бытовой техники, одежды и обуви, не коснувшись, по большей части, товаров повседневного спроса", — уточняет Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса IT-компании КРОК в ретейле. Мебель и оборудование"Электроника, бытовая техника и мебель могут прибавить 10-20 процентов. Одежда, обувь, игрушки — три-пять", — прогнозирует Афанасьев из группы компаний SRG. Также в списке тяжелое и высокотехнологичное промышленное оборудование, у которого нет отечественных аналогов. По мнению Евгения Галыгина, руководителя CGS Logistics", цены повысятся на 10-15 процентов. Тем не менее массового роста цен в российских магазинах аналитики не ждут: контейнерный кризис коснулся лишь некоторых стран, хотя и имеющих приличную долю в российском импорте.Эксперты также подчеркивают, что это временное постпандемическое явление. Пик стоимости перевозок прошел, через три-четыре месяца они начнут дешеветь. Соответственно, к лету цены могут вернутся к прежним значениям.

https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html

https://ria.ru/20210216/elektronika-1597622035.html

https://ria.ru/20210218/tseny-1597946121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

контейнерный кризис, перевозки, рлс "контейнер", логистика, импорт, ассоциация компаний розничной торговли, китай, экономика