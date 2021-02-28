https://ria.ru/20210228/import-1599101800.html
Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают
Контейнерный кризис: импортные товары в России резко подорожают
Внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника,... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T08:00
2021-02-28T08:00
2021-02-28T08:02
контейнерный кризис
перевозки
рлс "контейнер"
логистика
импорт
ассоциация компаний розничной торговли
китай
экономика
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника, бытовая техника. Что случилось на рынке перевозок и как изменятся цены — в материале РИА Новости. Дефицит контейнеровСтоимость контейнерной транспортировки с декабря взлетела на 250 процентов. Так, ключевой для российского потребителя маршрут из Азии в Европу подорожал в четыре раза. За сорокафунтовый контейнер теперь просят 8,7 тысячи долларов. До ноября транспортировка вместе с фрахтом из любого порта Китая обходилась в 2,3 тысячи, из которых 800-850 — собственно перевозка. Все дело во внезапно возникшем дефиците. Перед Новым годом спрос традиционно увеличился, и тут выяснилось: емкостей для грузов не хватает. Пандемия вызвала дисбаланс в торговле и логистике. Как объясняют участники рынка, если в регионе есть спрос на контейнеры, как на Дальнем Востоке, собственник готов даже субсидировать отправку в этом направлении. И наоборот — цена резко вырастает, когда контейнеры транспортируют туда, где спроса на них почти нет. Дисбаланс на рынке"Рост стоимости контейнерных перевозок в зимние месяцы связан с тем, что китайская экономика после снятия пандемийных ограничений быстро восстанавливается и ей нужно много емкостей для грузов. Настолько, что цена отправки контейнера из Китая поднималась в десять и более раз", — пояснил РИА Новости Станислав Пучков, руководитель направления контейнерных перевозок ООО "Байкал-Сервис ТК". Сейчас ситуация немного стабилизировалась, но дисбаланс по направлениям сохраняется. "Так, если раньше был примерный паритет по стоимости транспортировки контейнера с Дальнего Востока и обратно, то сейчас перевозка по маршруту Шанхай — Москва в шесть-семь раз дороже, чем в обратном направлении", — указывает аналитик.По словам аналитиков, пока потребитель ничего не замечает благодаря накопленным ретейлерами запасам. Однако если морской фрахт в ближайшее время не вернется к прежним значениям, многие товары заметно подорожают. Бытовая техника и электроникаОб этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном в Минпромторг. Ретейлеры отметили также увеличение стоимости железнодорожного транзита. Как пояснили РИА Новости аналитики и игроки рынка, в первую очередь цены повысятся на недорогие, но объемные товары, занимающие много места в контейнере. Если же товар компактный и дорогой (например, смартфон), его стоимость, скорее всего, не изменится. "Письмо АКОРТ затрагивает поставки зарубежных товаров, которые подорожают в связи с повышением тарифов на ж/д и морские перевозки. В основном это затронет сектор электроники, бытовой техники, одежды и обуви, не коснувшись, по большей части, товаров повседневного спроса", — уточняет Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса IT-компании КРОК в ретейле. Мебель и оборудование"Электроника, бытовая техника и мебель могут прибавить 10-20 процентов. Одежда, обувь, игрушки — три-пять", — прогнозирует Афанасьев из группы компаний SRG. Также в списке тяжелое и высокотехнологичное промышленное оборудование, у которого нет отечественных аналогов. По мнению Евгения Галыгина, руководителя CGS Logistics", цены повысятся на 10-15 процентов. Тем не менее массового роста цен в российских магазинах аналитики не ждут: контейнерный кризис коснулся лишь некоторых стран, хотя и имеющих приличную долю в российском импорте.Эксперты также подчеркивают, что это временное постпандемическое явление. Пик стоимости перевозок прошел, через три-четыре месяца они начнут дешеветь. Соответственно, к лету цены могут вернутся к прежним значениям.
https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html
https://ria.ru/20210216/elektronika-1597622035.html
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РИА Новости
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контейнерный кризис, перевозки, рлс "контейнер", логистика, импорт, ассоциация компаний розничной торговли, китай, экономика
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внезапно возникший дефицит на контейнеры резко взвинтил ставки фрахта. В результате могут подорожать импортные одежда, обувь, мебель, продукты, электроника, бытовая техника. Что случилось на рынке перевозок и как изменятся цены — в материале РИА Новости.
Дефицит контейнеров
Стоимость контейнерной транспортировки с декабря взлетела на 250 процентов. Так, ключевой для российского потребителя маршрут из Азии в Европу подорожал в четыре раза. За сорокафунтовый контейнер теперь просят 8,7 тысячи долларов.
До ноября транспортировка вместе с фрахтом из любого порта Китая обходилась в 2,3 тысячи, из которых 800-850 — собственно перевозка.
"Например, в сентябре один контейнер стоил 1,5-2 тысячи долларов. В январе — уже 9-11. В феврале тарифы зафиксировались на высоком уровне", — отмечает Илья Бартош, операционный директор Первой экспедиционной компании.
Все дело во внезапно возникшем дефиците. Перед Новым годом спрос традиционно увеличился, и тут выяснилось: емкостей для грузов не хватает. Пандемия вызвала дисбаланс в торговле и логистике.
Как объясняют участники рынка, если в регионе есть спрос на контейнеры, как на Дальнем Востоке, собственник готов даже субсидировать отправку в этом направлении. И наоборот — цена резко вырастает, когда контейнеры транспортируют туда, где спроса на них почти нет.
Дисбаланс на рынке
"Рост стоимости контейнерных перевозок в зимние месяцы связан с тем, что китайская экономика после снятия пандемийных ограничений быстро восстанавливается и ей нужно много емкостей для грузов. Настолько, что цена отправки контейнера из Китая поднималась в десять и более раз", — пояснил РИА Новости Станислав Пучков, руководитель направления контейнерных перевозок ООО "Байкал-Сервис ТК".
Сейчас ситуация немного стабилизировалась, но дисбаланс по направлениям сохраняется. "Так, если раньше был примерный паритет по стоимости транспортировки контейнера с Дальнего Востока и обратно, то сейчас перевозка по маршруту Шанхай — Москва в шесть-семь раз дороже, чем в обратном направлении", — указывает аналитик.
Руководитель направления "Оценка и финансовый консалтинг" группы компаний SRG Евгений Афанасьев говорит о трехкратном повышении ставок. Результат — рост цен непродовольственных товаров. Поскольку значительная доля импорта приходится на морской транспорт, кризис, безусловно, отразится и на России.
По словам аналитиков, пока потребитель ничего не замечает благодаря накопленным ретейлерами запасам. Однако если морской фрахт в ближайшее время не вернется к прежним значениям, многие товары заметно подорожают.
Бытовая техника и электроника
Об этом предупредила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) в письме, направленном в Минпромторг. Ретейлеры отметили также увеличение стоимости железнодорожного транзита.
Как пояснили РИА Новости аналитики и игроки рынка, в первую очередь цены повысятся на недорогие, но объемные товары, занимающие много места в контейнере. Если же товар компактный и дорогой (например, смартфон), его стоимость, скорее всего, не изменится.
"Письмо АКОРТ затрагивает поставки зарубежных товаров, которые подорожают в связи с повышением тарифов на ж/д и морские перевозки. В основном это затронет сектор электроники, бытовой техники, одежды и обуви, не коснувшись, по большей части, товаров повседневного спроса", — уточняет Дмитрий Смирнов, директор по развитию бизнеса IT-компании КРОК в ретейле.
Мебель и оборудование
"Электроника, бытовая техника и мебель могут прибавить 10-20 процентов. Одежда, обувь, игрушки — три-пять", — прогнозирует Афанасьев из группы компаний SRG.
Также в списке тяжелое и высокотехнологичное промышленное оборудование, у которого нет отечественных аналогов. По мнению Евгения Галыгина, руководителя CGS Logistics", цены повысятся на 10-15 процентов.
Как отмечает Илья Бартош из ПЭК, в перспективе удорожание логистики может повлиять на стоимость товаров, производимых в России из импортного сырья. Пример — кондитерские изделия, поскольку кокосовое и пальмовое масло завозят из Китая, или шампуни, сырьевую основу для которых также доставляют из КНР. Кроме того, весьма вероятно подорожание ПЭТ-упаковки, тоже изготавливаемой из китайского сырья.
Тем не менее массового роста цен в российских магазинах аналитики не ждут: контейнерный кризис коснулся лишь некоторых стран, хотя и имеющих приличную долю в российском импорте.
Эксперты также подчеркивают, что это временное постпандемическое явление. Пик стоимости перевозок прошел, через три-четыре месяца они начнут дешеветь. Соответственно, к лету цены могут вернутся к прежним значениям.