https://ria.ru/20210228/impichment-1599325450.html

Депутат правящей партии Армении допустил импичмент президента

Депутат правящей партии Армении допустил импичмент президента

Депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил о наличии оснований для импичмента президента Армении Армена Саркисяна, после того как РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:40

2021-02-28T16:40

2021-02-28T16:40

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151561/82/1515618204_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_8a9a06688dc26a95ee749589ffce726a.jpg

ЕРЕВАН, 28 фев- РИА Новости. Депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил о наличии оснований для импичмента президента Армении Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.Депутат считает, что президент пользуется своей властью произвольно и может тем самым "нанести ущерб безопасности государства, создать нестабильность в стране, помещать реализации законодательных реформ".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210228/erevan-1599320261.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире