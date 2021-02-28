Депутат правящей партии Армении допустил импичмент президента
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
ЕРЕВАН, 28 фев- РИА Новости. Депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил о наличии оснований для импичмента президента Армении Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.
Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
Депутат считает, что президент пользуется своей властью произвольно и может тем самым "нанести ущерб безопасности государства, создать нестабильность в стране, помещать реализации законодательных реформ".
"Шаги Армена Саркисяна, сделанные им в последнее время, похоже, направлены на то, чтобы вызвать упомянутые негативные последствия. Таким образом, можно констатировать наличие серьезных оснований для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна на основании грубого нарушения Конституции", - написал Овакимян в Facebook.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.