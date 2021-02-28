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Депутат правящей партии Армении допустил импичмент президента
Депутат правящей партии Армении допустил импичмент президента
Депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил о наличии оснований для импичмента президента Армении Армена Саркисяна, после того как РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:40
2021-02-28T16:40
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 28 фев- РИА Новости. Депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил о наличии оснований для импичмента президента Армении Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.Депутат считает, что президент пользуется своей властью произвольно и может тем самым "нанести ущерб безопасности государства, создать нестабильность в стране, помещать реализации законодательных реформ".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Депутат правящей партии Армении допустил импичмент президента

16:40 28.02.2021
 
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян
Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Sputnik Армения/Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 28 фев- РИА Новости. Депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил о наличии оснований для импичмента президента Армении Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна.
Ранее в администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он в рамках своих конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба Оника Гаспарян. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
Депутат считает, что президент пользуется своей властью произвольно и может тем самым "нанести ущерб безопасности государства, создать нестабильность в стране, помещать реализации законодательных реформ".
"Шаги Армена Саркисяна, сделанные им в последнее время, похоже, направлены на то, чтобы вызвать упомянутые негативные последствия. Таким образом, можно констатировать наличие серьезных оснований для инициирования процесса импичмента Армена Саркисяна на основании грубого нарушения Конституции", - написал Овакимян в Facebook.
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 15:59
Армянская оппозиция вышла на митинг у стен парламента в Ереване
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
 
Никол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
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