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NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T04:30
2021-02-28T12:15
дмитрий саймс
россия
нато
михаил горбачев
ссср
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение "унизительного" сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.Политолог выразил мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки.Он считает, что введенные санкции против России должны не изолировать и ослабить страну, а "побудить ее к более гибкому поведению".Саймс также подчеркнул, что будущее отношений США и России зависит от выбора Вашингтона. По его словам, если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить ей вызов.Ранее журнал NI писал, что страны Запада в 1990 году обещали президенту Советского Союза Горбачеву не расширять НАТО на восток, но позже проигнорировали эти обещания.
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дмитрий саймс, россия, нато, михаил горбачев, ссср, вашингтон (город), сша, в мире

NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева

04:30 28.02.2021 (обновлено: 12:15 28.02.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение "унизительного" сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.
Политолог выразил мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки.

"Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным", — отметил Саймс.

Он считает, что введенные санкции против России должны не изолировать и ослабить страну, а "побудить ее к более гибкому поведению".
Саймс также подчеркнул, что будущее отношений США и России зависит от выбора Вашингтона. По его словам, если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить ей вызов.
Ранее журнал NI писал, что страны Запада в 1990 году обещали президенту Советского Союза Горбачеву не расширять НАТО на восток, но позже проигнорировали эти обещания.
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