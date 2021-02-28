https://ria.ru/20210228/gorbachev-1599280585.html

NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева

NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T04:30

2021-02-28T04:30

2021-02-28T12:15

дмитрий саймс

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ссср

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сша

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что многие россияне не хотели бы увидеть повторение "унизительного" сценария времен позднего СССР в период правления Михаила Горбачева.Политолог выразил мнение, что Россия хотела бы отменить санкции или хотя бы добиться их смягчения, однако не станет идти на серьезные уступки.Он считает, что введенные санкции против России должны не изолировать и ослабить страну, а "побудить ее к более гибкому поведению".Саймс также подчеркнул, что будущее отношений США и России зависит от выбора Вашингтона. По его словам, если Соединенные Штаты не смогут согласиться ни на что, кроме неоспоримой гегемонии, Россия, несомненно, станет серьезным препятствием, готовым бросить ей вызов.Ранее журнал NI писал, что страны Запада в 1990 году обещали президенту Советского Союза Горбачеву не расширять НАТО на восток, но позже проигнорировали эти обещания.

https://ria.ru/20201202/nato-1587259719.html

россия

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дмитрий саймс, россия, нато, михаил горбачев, ссср, вашингтон (город), сша, в мире