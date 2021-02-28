"Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан
15:34 28.02.2021 (обновлено: 20:48 28.02.2021)
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" <...> совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению России и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", — говорится в сообщении.
Во время визита планируется пополнить запасы фрегата, личный состав отдохнет после участия в многонациональных военно-морских учениях "АМАН-2021" в Аравийском море, которые проходили с 15 по 16 февраля.
© Sputnik / / Перейти в фотобанкАртисты в национальной одежде во время встречи Российского военного корабля, фрегата "Адмирала Григоровича" в порту Судана
© Sputnik /
Артисты в национальной одежде во время встречи Российского военного корабля, фрегата "Адмирала Григоровича" в порту Судана
Во время маневров экипажи кораблей отработали взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, провели тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, а также приняли грузы с судна снабжения на ходу. Кроме того, военные выполнили упражнения по противодействию пиратству со стрельбами из комплексов корабельного артиллерийского вооружения, в том числе по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около пяти километров.
По приглашению пакистанской стороны в учениях приняли участие представители вооруженных сил 45 государств. Главные цели маневров — укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом по отражению угроз морского пиратства.
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