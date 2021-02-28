https://ria.ru/20210228/fregat-1599318107.html

"Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан

"Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан

Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:34

2021-02-28T15:34

2021-02-28T20:48

аравийское море

адмирал григорович (фрегат)

черноморский флот вмф россии

судан

порт-судан

безопасность

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Во время визита планируется пополнить запасы фрегата, личный состав отдохнет после участия в многонациональных военно-морских учениях "АМАН-2021" в Аравийском море, которые проходили с 15 по 16 февраля.Во время маневров экипажи кораблей отработали взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, провели тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, а также приняли грузы с судна снабжения на ходу. Кроме того, военные выполнили упражнения по противодействию пиратству со стрельбами из комплексов корабельного артиллерийского вооружения, в том числе по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около пяти километров.По приглашению пакистанской стороны в учениях приняли участие представители вооруженных сил 45 государств. Главные цели маневров — укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом по отражению угроз морского пиратства.

https://ria.ru/20210213/vmf-1597330944.html

аравийское море

судан

порт-судан

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Встреча российских моряков и боевого корабля "Адмирал Григорович" в Судане Так встречали российских моряков и боевой корабль "Адмирал Григорович" в Судане. 2021-02-28T15:34 true PT1M18S

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аравийское море, адмирал григорович (фрегат), черноморский флот вмф россии, судан, порт-судан, безопасность