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"Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан
"Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан
Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:34
2021-02-28T20:48
аравийское море
адмирал григорович (фрегат)
черноморский флот вмф россии
судан
порт-судан
безопасность
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.Во время визита планируется пополнить запасы фрегата, личный состав отдохнет после участия в многонациональных военно-морских учениях "АМАН-2021" в Аравийском море, которые проходили с 15 по 16 февраля.Во время маневров экипажи кораблей отработали взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, провели тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, а также приняли грузы с судна снабжения на ходу. Кроме того, военные выполнили упражнения по противодействию пиратству со стрельбами из комплексов корабельного артиллерийского вооружения, в том числе по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около пяти километров.По приглашению пакистанской стороны в учениях приняли участие представители вооруженных сил 45 государств. Главные цели маневров — укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом по отражению угроз морского пиратства.
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аравийское море
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Встреча российских моряков и боевого корабля "Адмирал Григорович" в Судане
Так встречали российских моряков и боевой корабль "Адмирал Григорович" в Судане.
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аравийское море, адмирал григорович (фрегат), черноморский флот вмф россии, судан, порт-судан, безопасность

"Адмирал Григорович" впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан

15:34 28.02.2021 (обновлено: 20:48 28.02.2021)
 
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) впервые в новейшей истории России зашел в Порт-Судан, заявили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" <...> совершил визит в Порт-Судан, где по соглашению России и Республики Судан будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота России", — говорится в сообщении.

Во время визита планируется пополнить запасы фрегата, личный состав отдохнет после участия в многонациональных военно-морских учениях "АМАН-2021" в Аравийском море, которые проходили с 15 по 16 февраля.
© Sputnik /  / Перейти в фотобанкАртисты в национальной одежде во время встречи Российского военного корабля, фрегата "Адмирала Григоровича" в порту Судана
Артисты в национальной одежде во время встречи Российского военного корабля, фрегата Адмирала Григоровича в порту Судана - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Sputnik /
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Артисты в национальной одежде во время встречи Российского военного корабля, фрегата "Адмирала Григоровича" в порту Судана
Во время маневров экипажи кораблей отработали взаимодействие при отражении атак быстроходных малоразмерных целей, провели тренировки по совместному маневрированию с формированием походных ордеров, а также приняли грузы с судна снабжения на ходу. Кроме того, военные выполнили упражнения по противодействию пиратству со стрельбами из комплексов корабельного артиллерийского вооружения, в том числе по надводным мишеням типа Killer Tomato на дистанции около пяти километров.
По приглашению пакистанской стороны в учениях приняли участие представители вооруженных сил 45 государств. Главные цели маневров — укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом по отражению угроз морского пиратства.
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Аравийское мореАдмирал Григорович (фрегат)Черноморский флот ВМФ РоссииСуданПорт-СуданБезопасность
 
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