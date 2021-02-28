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Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:59
2021-02-28T11:59
культура
театр
валерий фокин
михаил мишустин
александринский театр
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия Фокина, отметив его яркий режиссерский талант и неповторимый творческий почерк."Вы обладаете ярким режиссёрским талантом, неповторимым творческим почерком, способностью экспериментировать. Сегодня под вашим руководством легендарный Александринский театр (Национальный драматический театр - ред.), как и столетия назад, является центром притяжения для ценителей драматического искусства", - говорится в поздравительном обращении на сайте кабмина.Мишустин отметил, что зрители приезжают в Санкт-Петербург специально, чтобы увидеть спектакли Фокина. Председатель кабмина добавил, что большой успех Национального драматического театра во многом - заслуга Фокина.
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театр, валерий фокин, михаил мишустин, александринский театр, санкт-петербург

Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем

11:59 28.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия Фокина, отметив его яркий режиссерский талант и неповторимый творческий почерк.
"Вы обладаете ярким режиссёрским талантом, неповторимым творческим почерком, способностью экспериментировать. Сегодня под вашим руководством легендарный Александринский театр (Национальный драматический театр - ред.), как и столетия назад, является центром притяжения для ценителей драматического искусства", - говорится в поздравительном обращении на сайте кабмина.
Мишустин отметил, что зрители приезжают в Санкт-Петербург специально, чтобы увидеть спектакли Фокина. Председатель кабмина добавил, что большой успех Национального драматического театра во многом - заслуга Фокина.
Занавес - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:44
Проект Московской сцены Александринского театра прошел главгосэкспертизу
 
КультураТеатрВалерий ФокинМихаил МишустинАлександринский театрСанкт-Петербург
 
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