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Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T11:59
2021-02-28T11:59
2021-02-28T11:59
культура
театр
валерий фокин
михаил мишустин
александринский театр
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия Фокина, отметив его яркий режиссерский талант и неповторимый творческий почерк."Вы обладаете ярким режиссёрским талантом, неповторимым творческим почерком, способностью экспериментировать. Сегодня под вашим руководством легендарный Александринский театр (Национальный драматический театр - ред.), как и столетия назад, является центром притяжения для ценителей драматического искусства", - говорится в поздравительном обращении на сайте кабмина.Мишустин отметил, что зрители приезжают в Санкт-Петербург специально, чтобы увидеть спектакли Фокина. Председатель кабмина добавил, что большой успех Национального драматического театра во многом - заслуга Фокина.
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театр, валерий фокин, михаил мишустин, александринский театр, санкт-петербург