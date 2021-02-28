https://ria.ru/20210228/fokin-1599299688.html

Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем

Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T11:59

2021-02-28T11:59

2021-02-28T11:59

культура

театр

валерий фокин

михаил мишустин

александринский театр

санкт-петербург

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 75-летием народного артиста РФ, художественного руководителя Национального драматического театра Валерия Фокина, отметив его яркий режиссерский талант и неповторимый творческий почерк."Вы обладаете ярким режиссёрским талантом, неповторимым творческим почерком, способностью экспериментировать. Сегодня под вашим руководством легендарный Александринский театр (Национальный драматический театр - ред.), как и столетия назад, является центром притяжения для ценителей драматического искусства", - говорится в поздравительном обращении на сайте кабмина.Мишустин отметил, что зрители приезжают в Санкт-Петербург специально, чтобы увидеть спектакли Фокина. Председатель кабмина добавил, что большой успех Национального драматического театра во многом - заслуга Фокина.

https://realty.ria.ru/20201230/teatr-1591569517.html

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театр, валерий фокин, михаил мишустин, александринский театр, санкт-петербург