https://ria.ru/20210228/effektivnost-1599334907.html

Главный инфекционист США рассказал, что снижает эффективность вакцин

Главный инфекционист США рассказал, что снижает эффективность вакцин

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но те при этом останутся в... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T18:07

2021-02-28T18:07

2021-02-28T18:07

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

сша

вакцинация

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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но те при этом останутся в определенной мере эффективными."Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины", - сказал Фаучи в эфире CNN."Но все равно (у вакцины) будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов", - сказал Фаучи.Ранее сообщалось, что отдельные вакцины могут быть неэффективны против конкретных генетических разновидностей коронавируса - например, вакцина AstraZeneca менее эффективна против так называемого южноафриканского варианта.

https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599333961.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , сша, вакцинация