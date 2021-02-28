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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210228/effektivnost-1599334907.html
Главный инфекционист США рассказал, что снижает эффективность вакцин
Главный инфекционист США рассказал, что снижает эффективность вакцин
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но те при этом останутся в... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:07
2021-02-28T18:07
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
сша
вакцинация
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но те при этом останутся в определенной мере эффективными."Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины", - сказал Фаучи в эфире CNN."Но все равно (у вакцины) будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов", - сказал Фаучи.Ранее сообщалось, что отдельные вакцины могут быть неэффективны против конкретных генетических разновидностей коронавируса - например, вакцина AstraZeneca менее эффективна против так называемого южноафриканского варианта.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , сша, вакцинация

Главный инфекционист США рассказал, что снижает эффективность вакцин

18:07 28.02.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что генетические варианты коронавируса снизят эффективность существующих вакцин, но те при этом останутся в определенной мере эффективными.
"Мы воспринимаем (варианты) очень серьезно… Если есть новый вариант, он уменьшает потенциал вакцины", - сказал Фаучи в эфире CNN.
"Но все равно (у вакцины) будет подушка безопасности. Это говорит нам, что не надо отчаиваться по поводу вариантов", - сказал Фаучи.
Ранее сообщалось, что отдельные вакцины могут быть неэффективны против конкретных генетических разновидностей коронавируса - например, вакцина AstraZeneca менее эффективна против так называемого южноафриканского варианта.
Медицинский работник помогает людям записываться на прием для получения вакцины против коронавируса (COVID-19) в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 17:59Распространение коронавируса
Главный инфекционист США призвал привиться любой доступной вакциной
 
Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19КоронавирусыAstraZenecaСШАВакцинация
 
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