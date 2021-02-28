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Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске
Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске
Прокуратура проверит школу-интернат № 2 в Омске после появления в соцсети "ВКонтакте" видеозаписи, на которой две 12-летние школьницы избивают друг друга на... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:24
2021-02-28T15:24
советский
омск
происшествия
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ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит школу-интернат № 2 в Омске после появления в соцсети "ВКонтакте" видеозаписи, на которой две 12-летние школьницы избивают друг друга на улице, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.Запись драки появилась в соцсети "ВКонтакте" вечером в субботу. Очевидцы сняли на видео, как две школьницы избивают друг друга, катаются по снегу, а окружающие их подростки призывают продолжать бой. В комментариях омичи сообщили, что драка произошла в районе Больничного городка в Советском округе Омска."Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними", - сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Полицейские установили личности школьниц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также будет проверено учреждение, где учатся участницы драки, добавили в прокуратуре. В городском департаменте образования сообщили, что инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования № 2."Опрошены одноклассники, вызваны родители (законные представители) всех участников данной ситуации. На 1 марта 2021 года запланированы профилактические мероприятия с обучающимися шестых классов: классные часы, психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся, совет профилактики", - сообщили в департаменте образования.
https://ria.ru/20210222/shkola-1598612090.html
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советский , омск, происшествия

Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске

15:24 28.02.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит школу-интернат № 2 в Омске после появления в соцсети "ВКонтакте" видеозаписи, на которой две 12-летние школьницы избивают друг друга на улице, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.
Запись драки появилась в соцсети "ВКонтакте" вечером в субботу. Очевидцы сняли на видео, как две школьницы избивают друг друга, катаются по снегу, а окружающие их подростки призывают продолжать бой. В комментариях омичи сообщили, что драка произошла в районе Больничного городка в Советском округе Омска.
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"Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними", - сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Полицейские установили личности школьниц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также будет проверено учреждение, где учатся участницы драки, добавили в прокуратуре. В городском департаменте образования сообщили, что инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования № 2.
"Опрошены одноклассники, вызваны родители (законные представители) всех участников данной ситуации. На 1 марта 2021 года запланированы профилактические мероприятия с обучающимися шестых классов: классные часы, психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся, совет профилактики", - сообщили в департаменте образования.
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