https://ria.ru/20210228/draka-1599317228.html

Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске

Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске

Прокуратура проверит школу-интернат № 2 в Омске после появления в соцсети "ВКонтакте" видеозаписи, на которой две 12-летние школьницы избивают друг друга на... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:24

2021-02-28T15:24

2021-02-28T15:24

советский

омск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ОМСК, 28 фев - РИА Новости. Прокуратура проверит школу-интернат № 2 в Омске после появления в соцсети "ВКонтакте" видеозаписи, на которой две 12-летние школьницы избивают друг друга на улице, сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.Запись драки появилась в соцсети "ВКонтакте" вечером в субботу. Очевидцы сняли на видео, как две школьницы избивают друг друга, катаются по снегу, а окружающие их подростки призывают продолжать бой. В комментариях омичи сообщили, что драка произошла в районе Больничного городка в Советском округе Омска."Прокуратурой Советского округа Омска проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними", - сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Полицейские установили личности школьниц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, также будет проверено учреждение, где учатся участницы драки, добавили в прокуратуре. В городском департаменте образования сообщили, что инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования № 2."Опрошены одноклассники, вызваны родители (законные представители) всех участников данной ситуации. На 1 марта 2021 года запланированы профилактические мероприятия с обучающимися шестых классов: классные часы, психолого-педагогическое, социальное сопровождение обучающихся, совет профилактики", - сообщили в департаменте образования.

https://ria.ru/20210222/shkola-1598612090.html

https://ria.ru/20210224/sakhalin-1598712646.html

советский

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

советский , омск, происшествия