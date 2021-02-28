Украинский дипломат назвал способ вернуть Донбасс
15:04 28.02.2021 (обновлено: 16:40 28.02.2021)
По его мнению, объединение Луганской и Донецкой народных республик "значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории". Как заявил Гармаш, луганчане и дончане якобы недолюбливают друг друга и соперничают. Поэтому, чтобы дестабилизировать регион, Киеву необходимо стравить руководство ЛНР и ДНР, сказал он в эфире телеканала "Обозреватель".
28 июля 2020, 08:00Украина встала в неудобную позу
"Это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом", — отметил журналист.
Гармаш, однако, подчеркнул, что реализовать такой сценарий будет сложно.
Для урегулирования конфликта на востоке Украины в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
При этом украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс — несмотря ни на что.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения