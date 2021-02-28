https://ria.ru/20210228/donbass-1599315618.html

Украинский дипломат назвал способ вернуть Донбасс

Украинский дипломат назвал способ вернуть Донбасс

Киев сможет вернуть контроль над Донбассом, если самопровозглашенные ЛНР и ДНР объединятся в одну республику, уверен член трехсторонней контактной группы (ТКГ)... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:04

2021-02-28T15:04

2021-02-28T16:40

ситуация в днр и лнр

лнр

донецкая народная республика

украина

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев сможет вернуть контроль над Донбассом, если самопровозглашенные ЛНР и ДНР объединятся в одну республику, уверен член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш.По его мнению, объединение Луганской и Донецкой народных республик "значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории". Как заявил Гармаш, луганчане и дончане якобы недолюбливают друг друга и соперничают. Поэтому, чтобы дестабилизировать регион, Киеву необходимо стравить руководство ЛНР и ДНР, сказал он в эфире телеканала "Обозреватель"."Это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом", — отметил журналист.Гармаш, однако, подчеркнул, что реализовать такой сценарий будет сложно. Для урегулирования конфликта на востоке Украины в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.При этом украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс — несмотря ни на что. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, лнр, донецкая народная республика, украина, в мире