Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/donbass-1599315618.html
Украинский дипломат назвал способ вернуть Донбасс
Украинский дипломат назвал способ вернуть Донбасс
Киев сможет вернуть контроль над Донбассом, если самопровозглашенные ЛНР и ДНР объединятся в одну республику, уверен член трехсторонней контактной группы (ТКГ)... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:04
2021-02-28T16:40
ситуация в днр и лнр
лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_23ada2f46842f922f7b53e5bd744642a.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев сможет вернуть контроль над Донбассом, если самопровозглашенные ЛНР и ДНР объединятся в одну республику, уверен член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш.По его мнению, объединение Луганской и Донецкой народных республик "значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории". Как заявил Гармаш, луганчане и дончане якобы недолюбливают друг друга и соперничают. Поэтому, чтобы дестабилизировать регион, Киеву необходимо стравить руководство ЛНР и ДНР, сказал он в эфире телеканала "Обозреватель"."Это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом", — отметил журналист.Гармаш, однако, подчеркнул, что реализовать такой сценарий будет сложно. Для урегулирования конфликта на востоке Украины в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.При этом украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс — несмотря ни на что. Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200728/1575005050.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150632/47/1506324710_126:0:2131:1504_1920x0_80_0_0_62d444d471b3122f1e981ece7b6c4877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, лнр, донецкая народная республика, украина, в мире

Украинский дипломат назвал способ вернуть Донбасс

15:04 28.02.2021 (обновлено: 16:40 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Киев сможет вернуть контроль над Донбассом, если самопровозглашенные ЛНР и ДНР объединятся в одну республику, уверен член трехсторонней контактной группы (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш.
По его мнению, объединение Луганской и Донецкой народных республик "значительно продвинуло бы Украину в освобождении этой территории". Как заявил Гармаш, луганчане и дончане якобы недолюбливают друг друга и соперничают. Поэтому, чтобы дестабилизировать регион, Киеву необходимо стравить руководство ЛНР и ДНР, сказал он в эфире телеканала "Обозреватель".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля 2020, 08:00
Украина встала в неудобную позу
"Это в принципе может быть выгодно Украине. Украина может воспользоваться этим моментом", — отметил журналист.
Гармаш, однако, подчеркнул, что реализовать такой сценарий будет сложно.
Для урегулирования конфликта на востоке Украины в 2015 году были подписаны Минские соглашения. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
При этом украинские политики затягивают выполнение договоренностей и выдвигают противоречащие им идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал соглашения "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из них в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс — несмотря ни на что.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
13:10МИД удивился реакции Киева на ЧП с сотрудником консульства в Петербурге
13:01Стала известна предварительная причина смерти экс-участницы Little Big
13:00Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов
12:58Лавров заявил, что Россия не навязывает другим свою точку зрения
12:58Песков оценил заявление Пашиняна о неверном докладе по "Искандерам"
Лента новостейМолния