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Сбивший людей в Астрахани водитель оказался сыном местного экс-депутата
Сбивший людей в Астрахани водитель оказался сыном местного экс-депутата
За рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани, находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T19:35
2021-02-28T21:35
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости. За рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани, находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы губернатора региона.Ранее источник в правоохранительных органах области рассказал РИА Новости, что в воскресенье утром на улице Адмиралтейской Toyota Camry наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу, а потом врезалась в Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи. Пешеходов — мужчину и его супругу — госпитализировали с переломами, водитель второй иномарки получил ушибы и ссадины. По данным источника, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно — частично был без одежды и оказывал сопротивление полицейским."Отец виновника ДТП был депутатом ЕР в пятом созыве — сейчас действующий шестой. На данный момент он не является депутатом думы", — сказал представитель пресс-службы губернатора области.По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
https://ria.ru/20210129/dtp-1595163712.html
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РИА Новости
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353
60
Иномарка сбила пешеходов в Астрахани
Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
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астрахань, астраханская область, происшествия

Сбивший людей в Астрахани водитель оказался сыном местного экс-депутата

19:35 28.02.2021 (обновлено: 21:35 28.02.2021)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости. За рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани, находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы губернатора региона.
Ранее источник в правоохранительных органах области рассказал РИА Новости, что в воскресенье утром на улице Адмиралтейской Toyota Camry наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу, а потом врезалась в Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи. Пешеходов — мужчину и его супругу — госпитализировали с переломами, водитель второй иномарки получил ушибы и ссадины. По данным источника, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно — частично был без одежды и оказывал сопротивление полицейским.
"Отец виновника ДТП был депутатом ЕР в пятом созыве — сейчас действующий шестой. На данный момент он не является депутатом думы", — сказал представитель пресс-службы губернатора области.
По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
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