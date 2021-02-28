https://ria.ru/20210228/deputat-1599342193.html

Сбивший людей в Астрахани водитель оказался сыном местного экс-депутата

Сбивший людей в Астрахани водитель оказался сыном местного экс-депутата

За рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани, находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T19:35

2021-02-28T19:35

2021-02-28T21:35

астрахань

астраханская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости. За рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани, находился сын бывшего депутата Думы Астраханской области, сообщил журналистам представитель пресс-службы губернатора региона.Ранее источник в правоохранительных органах области рассказал РИА Новости, что в воскресенье утром на улице Адмиралтейской Toyota Camry наехала на двух пешеходов, переходивших дорогу, а потом врезалась в Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи. Пешеходов — мужчину и его супругу — госпитализировали с переломами, водитель второй иномарки получил ушибы и ссадины. По данным источника, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно — частично был без одежды и оказывал сопротивление полицейским."Отец виновника ДТП был депутатом ЕР в пятом созыве — сейчас действующий шестой. На данный момент он не является депутатом думы", — сказал представитель пресс-службы губернатора области.По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.

https://ria.ru/20210129/dtp-1595163712.html

астрахань

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Иномарка сбила пешеходов в Астрахани Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга. 2021-02-28T19:35 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, астраханская область, происшествия