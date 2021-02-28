https://ria.ru/20210228/delfiny-1599287855.html

В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев

В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев

Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T09:16

2021-02-28T09:16

2021-02-28T12:36

россия

светлана бессараб

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. Как сообщила РИА Новости автор инициативы, речь идет о полном запрете на вылов краснокнижных морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях.Депутат пояснила, что раньше в законе была "особая лазейка", которая позволяла браконьерам ловить животных якобы для дельфинариев.Она также заметила, что на рыболовецких судах по-прежнему используются запрещенные во многих странах "жаберные сети", которые травмируют дельфинов. Кроме того, эти корабли лишают млекопитающих кормовой базы."В результате популяция этих животных в разы сократилась, просто катастрофически упала. Если мы сейчас не сможем это остановить, то наверное наши дети и внуки не увидят, что такое дельфин. Просто большинство этих животных исчезнет", — заключила Бессараб.Собеседница агентства считает, что принятие законопроекта не приведет к закрытию дельфинариев, хотя не исключила, что со временем это все-таки может произойти.

https://ria.ru/20210226/zhivotnye-1599104928.html

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россия, светлана бессараб, госдума рф, общество