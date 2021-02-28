https://ria.ru/20210228/delfiny-1599287855.html
В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев
В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев
Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T09:16
2021-02-28T09:16
2021-02-28T12:36
россия
светлана бессараб
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев. Как сообщила РИА Новости автор инициативы, речь идет о полном запрете на вылов краснокнижных морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях.Депутат пояснила, что раньше в законе была "особая лазейка", которая позволяла браконьерам ловить животных якобы для дельфинариев.Она также заметила, что на рыболовецких судах по-прежнему используются запрещенные во многих странах "жаберные сети", которые травмируют дельфинов. Кроме того, эти корабли лишают млекопитающих кормовой базы."В результате популяция этих животных в разы сократилась, просто катастрофически упала. Если мы сейчас не сможем это остановить, то наверное наши дети и внуки не увидят, что такое дельфин. Просто большинство этих животных исчезнет", — заключила Бессараб.Собеседница агентства считает, что принятие законопроекта не приведет к закрытию дельфинариев, хотя не исключила, что со временем это все-таки может произойти.
https://ria.ru/20210226/zhivotnye-1599104928.html
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РИА Новости
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россия, светлана бессараб, госдума рф, общество
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости
. Депутат Госдумы
от "Единой России
" Светлана Бессараб
предложила запретить вылавливать косаток и дельфинов для дельфинариев.
Как сообщила РИА Новости автор инициативы, речь идет о полном запрете на вылов краснокнижных морских млекопитающих, в том числе в культурно-просветительских целях.
"Очень надеюсь на поддержку коллег. Если смогу заручиться их поддержкой, то уже в самое ближайшее время проект будет внесен, в течение недели", — отметила Бессараб.
Депутат пояснила, что раньше в законе была "особая лазейка", которая позволяла браконьерам ловить животных якобы для дельфинариев.
Она также заметила, что на рыболовецких судах по-прежнему используются запрещенные во многих странах "жаберные сети", которые травмируют дельфинов. Кроме того, эти корабли лишают млекопитающих кормовой базы.
"В результате популяция этих животных в разы сократилась, просто катастрофически упала. Если мы сейчас не сможем это остановить, то наверное наши дети и внуки не увидят, что такое дельфин. Просто большинство этих животных исчезнет", — заключила Бессараб.
Собеседница агентства считает, что принятие законопроекта не приведет к закрытию дельфинариев, хотя не исключила, что со временем это все-таки может произойти.