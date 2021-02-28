https://ria.ru/20210228/dagestan-1599291987.html

В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди

В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди

Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:23

2021-02-28T10:23

2021-02-28T10:23

республика дагестан

ульяновский автомобильный завод (уаз)

буйнакский район

дтп

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 28 фев – РИА Новости. Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону."В воскресенье, примерно в семь утра близ села Атланаул Буйнакского района грузовая машина – водовоз допустила столкновение со служебным полицейским УАЗиком. Двое правоохранителей погибли на месте, один полицейский и предполагаемый виновник ДТП госпитализированы", - сообщил собеседник.В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.

https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html

буйнакский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, ульяновский автомобильный завод (уаз), буйнакский район, дтп, происшествия