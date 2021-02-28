Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/dagestan-1599291987.html
В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди
В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди
Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:23
2021-02-28T10:23
республика дагестан
ульяновский автомобильный завод (уаз)
буйнакский район
дтп
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:50:3119:1804_1920x0_80_0_0_f750923158069e88ff73ba07f145df9a.jpg
МАХАЧКАЛА, 28 фев – РИА Новости. Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону."В воскресенье, примерно в семь утра близ села Атланаул Буйнакского района грузовая машина – водовоз допустила столкновение со служебным полицейским УАЗиком. Двое правоохранителей погибли на месте, один полицейский и предполагаемый виновник ДТП госпитализированы", - сообщил собеседник.В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html
буйнакский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_873f137d069c7fd440768a882428e820.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, ульяновский автомобильный завод (уаз), буйнакский район, дтп, происшествия

В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди

10:23 28.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 28 фев – РИА Новости. Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону.
"В воскресенье, примерно в семь утра близ села Атланаул Буйнакского района грузовая машина – водовоз допустила столкновение со служебным полицейским УАЗиком. Двое правоохранителей погибли на месте, один полицейский и предполагаемый виновник ДТП госпитализированы", - сообщил собеседник.
В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
Вчера, 23:16
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком
 
Республика ДагестанУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Буйнакский районДТППроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46Аккаунт Александр Хинштейна в Twitter взломали
13:45Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови
13:42В Дагестане завели дело на подозреваемого в смертельном ДТП
13:24В столице Сомали два человека погибли при взрыве придорожной бомбы
13:17Видео экскурсии по историческим зданиям появились на сайте "Узнай Москву"
13:17Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
13:12В Канзасе полицейские пострадали в ходе проверки дома
13:03Пожар на рынке в Мурманске ликвидировали
12:48В сервис Apple Pay добавят карты "Мир"
12:37Не менее шести человек погибли при столкновениях в Мьянме
12:35Первый российский спутник "Арктика-М" вышел на расчетную орбиту
12:33В Германии опасаются исков в случае остановки "Северного потока — 2"
12:29Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
12:22В СЕ поздравили Лаврова с 25-летием присоединения России к организации
12:04Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде
12:01В Ташкенте умерли пять студентов, отравившись неизвестным веществом
12:00Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
11:59Мишустин поздравил народного артиста России Валерия Фокина с юбилеем
11:56Военные в Мьянме предостерегли от контактов с представителями экс-лидера
11:50Ракета "Союз-2" справилась с ветром при запуске спутника, заявил Рогозин
Лента новостейМолния