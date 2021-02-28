https://ria.ru/20210228/dagestan-1599291987.html
В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди
В Дагестане при столкновении водовоза и полицейской машины погибли люди
Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:23
2021-02-28T10:23
2021-02-28T10:23
республика дагестан
ульяновский автомобильный завод (уаз)
буйнакский район
дтп
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 28 фев – РИА Новости. Водовоз столкнулся с полицейским автомобилем в Дагестане, двое правоохранителей погибли на месте, сообщила РИА Новости пресс-служба МВД по региону."В воскресенье, примерно в семь утра близ села Атланаул Буйнакского района грузовая машина – водовоз допустила столкновение со служебным полицейским УАЗиком. Двое правоохранителей погибли на месте, один полицейский и предполагаемый виновник ДТП госпитализированы", - сообщил собеседник.В пресс-службе уточнили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и другие службы.
https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html
буйнакский район
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республика дагестан, ульяновский автомобильный завод (уаз), буйнакский район, дтп, происшествия