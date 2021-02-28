https://ria.ru/20210228/brakonery-1599323331.html
Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи
Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи
В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:26
2021-02-28T16:26
2021-02-28T20:03
тверская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599322772_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_95e97c2e46e5025b7f8e57eb3bb34041.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Трое мужчин и одна женщина преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала обессиленная, сразу трое участников погони набросились на нее и задушили. Женщина сняла все это на видео и поделилась кадрами расправы в соцсетях. Расследование преступления взяли на контроль Министерство природных ресурсов Тверской области и региональное управление МВД. "В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
https://ria.ru/20210205/brakoner-1596109521.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1c/1599322772_302:0:2481:1634_1920x0_80_0_0_40591aaf49129bf542b6cddab5f10335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, происшествия
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
В Тверской области
браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24
".
Трое мужчин и одна женщина преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала обессиленная, сразу трое участников погони набросились на нее и задушили. Женщина сняла все это на видео и поделилась кадрами расправы в соцсетях.
Расследование преступления взяли на контроль Министерство природных ресурсов Тверской области и региональное управление МВД.
"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.