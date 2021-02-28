https://ria.ru/20210228/brakonery-1599323331.html

Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи

Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи

В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:26

2021-02-28T16:26

2021-02-28T20:03

тверская область

происшествия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Трое мужчин и одна женщина преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала обессиленная, сразу трое участников погони набросились на нее и задушили. Женщина сняла все это на видео и поделилась кадрами расправы в соцсетях. Расследование преступления взяли на контроль Министерство природных ресурсов Тверской области и региональное управление МВД. "В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.

https://ria.ru/20210205/brakoner-1596109521.html

тверская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, происшествия