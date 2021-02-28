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Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи
Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи
В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:26
2021-02-28T20:03
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". Трое мужчин и одна женщина преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала обессиленная, сразу трое участников погони набросились на нее и задушили. Женщина сняла все это на видео и поделилась кадрами расправы в соцсетях. Расследование преступления взяли на контроль Министерство природных ресурсов Тверской области и региональное управление МВД. "В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
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тверская область
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тверская область, происшествия

Браконьеры сняли на видео жестокое убийство беременной лосихи

16:26 28.02.2021 (обновлено: 20:03 28.02.2021)
 
© Фото : Instagram-аккаунт @alexeysedoyrussiaКадр из видео процесса браконьерства в Тверской области
Кадр из видео процесса браконьерства в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @alexeysedoyrussia
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Тверской области браконьеры убили беременную лосиху и сняли расправу на видео. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
Трое мужчин и одна женщина преследовали животное на снегоходах. Когда лосиха упала обессиленная, сразу трое участников погони набросились на нее и задушили. Женщина сняла все это на видео и поделилась кадрами расправы в соцсетях.
Расследование преступления взяли на контроль Министерство природных ресурсов Тверской области и региональное управление МВД.
"В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции личности граждан, запечатленных на видео, установлены. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для разбирательства", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
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