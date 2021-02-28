https://ria.ru/20210228/boyarskiy-1599314898.html
Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации
Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации
Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:00
2021-02-28T15:00
2021-02-28T15:11
культура
лариса луппиан
михаил боярский
рсфср
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156167/91/1561679173_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_bf3836171e8ee584aaa21444c550e305.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от коронавируса.По ее словам, сейчас Боярский чувствует себя хорошо и даже тренируется на спортивной дорожке.В конце февраля народного артиста госпитализировали в больницу № 122 Петербурга. Как писали региональные СМИ, у Боярского была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным. Через несколько дней актера выписали из медицинского учреждения.
https://ria.ru/20210218/boyarskiy-1598044057.html
рсфср
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156167/91/1561679173_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_381ff548691d40b7a21fcf54b1a9b1fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса луппиан, михаил боярский, рсфср, санкт-петербург, общество