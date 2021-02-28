https://ria.ru/20210228/boyarskiy-1599314898.html

Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации

Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации

Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T15:00

2021-02-28T15:00

2021-02-28T15:11

культура

лариса луппиан

михаил боярский

рсфср

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от коронавируса.По ее словам, сейчас Боярский чувствует себя хорошо и даже тренируется на спортивной дорожке.В конце февраля народного артиста госпитализировали в больницу № 122 Петербурга. Как писали региональные СМИ, у Боярского была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным. Через несколько дней актера выписали из медицинского учреждения.

https://ria.ru/20210218/boyarskiy-1598044057.html

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2021

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лариса луппиан, михаил боярский, рсфср, санкт-петербург, общество