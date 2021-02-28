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https://ria.ru/20210228/boyarskiy-1599314898.html
Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации
Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации
Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T15:00
2021-02-28T15:11
культура
лариса луппиан
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рсфср
санкт-петербург
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от коронавируса.По ее словам, сейчас Боярский чувствует себя хорошо и даже тренируется на спортивной дорожке.В конце февраля народного артиста госпитализировали в больницу № 122 Петербурга. Как писали региональные СМИ, у Боярского была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным. Через несколько дней актера выписали из медицинского учреждения.
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лариса луппиан, михаил боярский, рсфср, санкт-петербург, общество

Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации

15:00 28.02.2021 (обновлено: 15:11 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Боярский
Актёр Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 28 фев РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после вакцинации от коронавируса.

"Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем", — отметила Луппиан в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, сейчас Боярский чувствует себя хорошо и даже тренируется на спортивной дорожке.
В конце февраля народного артиста госпитализировали в больницу № 122 Петербурга. Как писали региональные СМИ, у Боярского была высокая температура и слабость, однако экспресс-тест на коронавирус оказался отрицательным. Через несколько дней актера выписали из медицинского учреждения.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:13Культура
Михаил Боярский обратился к поклонникам после выхода из больницы
 
КультураЛариса ЛуппианМихаил БоярскийРСФСРСанкт-ПетербургОбщество
 
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