https://ria.ru/20210228/bayraktar-1599321583.html

В Турции заявили о "неэффективности" российских РЭБ против "Байрактаров"

В Турции заявили о "неэффективности" российских РЭБ против "Байрактаров"

Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил о "неспособности" российских средств радиоэлектронной борьбы противостоять турецким ударным... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T16:12

2021-02-28T16:12

2021-02-28T17:29

россия

тор (зенитный ракетный комплекс)

панцирь-с1

нато

ливия

турция

сирия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар заявил о "неспособности" российских средств радиоэлектронной борьбы противостоять турецким ударным беспилотникам Bayraktar TB2. Об этом он рассказал журналисту Ибрагиму Хаскологлу на Twitch.Генеральный директор Baykar добавил, что компания разработала для беспилотника защиту от средств РЭБ, поэтому он "всегда будет в воздухе".Эксперты отмечают, что у России есть эффективная техника для борьбы с турецкими БПЛА. Одно из таких средств — зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", считают специалисты. В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил НАТО также отмечается, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" — это идеальное средство борьбы с военными беспилотниками. Такое вооружение представляет собой "растущую угрозу для НАТО", поэтому его следует нейтрализовать до вступления в бой, подчеркнули западные специалисты. Из открытых источников следует, что за время боевого применения в Сирии и Ливии ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили более сотни беспилотников и различных ракет, в том числе сбивали турецкие БПЛА Bayraktar TB2, израильские аппараты Heron, как минимум один американский RQ-21A Integrator и два MQ-9A Predator.

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html

россия

ливия

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тор (зенитный ракетный комплекс), панцирь-с1, нато, ливия, турция, сирия