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Умер мэр Загреба Милан Бандич

Умер мэр Загреба Милан Бандич

Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта, сообщила администрация города; мэр хорватской столицы был популярным... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T10:56

2021-02-28T10:56

2021-02-28T10:56

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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта, сообщила администрация города; мэр хорватской столицы был популярным политиком и имел репутацию "друга России".В годы руководства Бандича хорватской столицей в ней при его поддержке появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил Орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, которым гордился, несмотря на критику политических противников.В интервью РИА Новости в 2019 году мэр Загреба рассказал, что большое внимание уделяет сотрудничеству с посольством РФ и городами-побратимами столицы Хорватии – Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Бандича, ему приятно, что его "воспринимают как подлинного друга России".В декабре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров торжественно открыл в Загребе новое здание российского посольства, отметив личный вклад градоначальника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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