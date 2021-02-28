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Умер мэр Загреба Милан Бандич
Умер мэр Загреба Милан Бандич
Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта, сообщила администрация города; мэр хорватской столицы был популярным... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T10:56
2021-02-28T10:56
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта, сообщила администрация города; мэр хорватской столицы был популярным политиком и имел репутацию "друга России".В годы руководства Бандича хорватской столицей в ней при его поддержке появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил Орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, которым гордился, несмотря на критику политических противников.В интервью РИА Новости в 2019 году мэр Загреба рассказал, что большое внимание уделяет сотрудничеству с посольством РФ и городами-побратимами столицы Хорватии – Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Бандича, ему приятно, что его "воспринимают как подлинного друга России".В декабре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров торжественно открыл в Загребе новое здание российского посольства, отметив личный вклад градоначальника.
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москва, загреб, хорватия, в мире

Умер мэр Загреба Милан Бандич

10:56 28.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовМэр Загреба Милан Бандич
Мэр Загреба Милан Бандич - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕЛГРАД, 28 фев – РИА Новости. Градоначальник Загреба Милан Бандич скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта, сообщила администрация города; мэр хорватской столицы был популярным политиком и имел репутацию "друга России".
"С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич. Он жил ради своего города и загребчан, которые для него во всяком деле были на первом месте, ради работы, которую делал с любовью и энергией, отдавая всего себя без остатка на протяжении 21 года", - сообщила городская администрация.
В годы руководства Бандича хорватской столицей в ней при его поддержке появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил Орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, которым гордился, несмотря на критику политических противников.
В интервью РИА Новости в 2019 году мэр Загреба рассказал, что большое внимание уделяет сотрудничеству с посольством РФ и городами-побратимами столицы Хорватии – Москвой и Санкт-Петербургом. По словам Бандича, ему приятно, что его "воспринимают как подлинного друга России".
В декабре 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров торжественно открыл в Загребе новое здание российского посольства, отметив личный вклад градоначальника.
 
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