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В московском ТЦ рассказали об инциденте с аттракционом
В московском ТЦ рассказали об инциденте с аттракционом
В результате аварии на аттракционе в ТЦ на востоке Москвы один мальчик слегка ушиб голову, еще двое детей получили небольшие царапины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:54
2021-02-28T19:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В результате аварии на аттракционе в ТЦ на востоке Москвы один мальчик слегка ушиб голову, еще двое детей получили небольшие царапины, сообщил РИА Новости сотрудник развлекательного центра.Ранее сообщалось, что в ТЦ в районе Перово оборвался аттракцион, пострадал один ребенок. Проведение проверки поручили Перовской межрайонной прокуратуре. "Сегодня произошел случай небольшой, сейчас разбираемся. Как я знаю, мальчик головой ударился, у него небольшая шишка, и все. Ему лет пять, точно возраст не знает", — сообщил собеседник агентства.Они отметил, что после инцидента в торговый центр сразу вызвали все необходимые службы."Мы вызвали, как полагается, всех, сейчас проверяют, что произошло. Аттракцион не старый, сейчас как раз пытаемся понять, что произошло. Это аттракцион "Пальма", качели", — рассказал сотрудник ТЦ.В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили РИА Новости, что на ребенка упала деталь маленькой карусели. После этого сразу вызвали скорую помощь. Семья пострадавшего ребенка решила покинуть ТЦ самостоятельно."Серьезных травм не получено. &lt;...&gt; Руководство ТЦ на связи с семьей", — отметили в префектуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/proisshestviya-1597410105.html
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60
москва, происшествия

В московском ТЦ рассказали об инциденте с аттракционом

18:54 28.02.2021 (обновлено: 19:54 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В результате аварии на аттракционе в ТЦ на востоке Москвы один мальчик слегка ушиб голову, еще двое детей получили небольшие царапины, сообщил РИА Новости сотрудник развлекательного центра.
Ранее сообщалось, что в ТЦ в районе Перово оборвался аттракцион, пострадал один ребенок. Проведение проверки поручили Перовской межрайонной прокуратуре.
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"Сегодня произошел случай небольшой, сейчас разбираемся. Как я знаю, мальчик головой ударился, у него небольшая шишка, и все. Ему лет пять, точно возраст не знает", — сообщил собеседник агентства.
Они отметил, что после инцидента в торговый центр сразу вызвали все необходимые службы.
"Мы вызвали, как полагается, всех, сейчас проверяют, что произошло. Аттракцион не старый, сейчас как раз пытаемся понять, что произошло. Это аттракцион "Пальма", качели", — рассказал сотрудник ТЦ.
В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили РИА Новости, что на ребенка упала деталь маленькой карусели. После этого сразу вызвали скорую помощь. Семья пострадавшего ребенка решила покинуть ТЦ самостоятельно.
"Серьезных травм не получено. <...> Руководство ТЦ на связи с семьей", — отметили в префектуре.
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