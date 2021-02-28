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https://ria.ru/20210228/astrology-1599128406.html
Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака
Журналистка и эксперт по астрологии Микаэла Мальочетти назвали три самых преданных знака зодиака. Такие люди, по словам автора, стремятся сделать так, чтобы их... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T06:36
2021-02-28T09:01
весы
телец
скорпион
знаки зодиака
культура
гороскоп
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новости культуры
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналистка и эксперт по астрологии Микаэла Мальочетти назвали три самых преданных знака зодиака. Такие люди, по словам автора, стремятся сделать так, чтобы их близким всегда было хорошо, сообщает PureWow.На первый взгляд Скорпионов можно принять за холодную неприступную крепость. Однако они очень чувствительные натуры, эмоциональную глубину которых не всегда получается увидеть. Доброта Скорпионов проявляется в их развитой от природы интуиции и умении сопереживать. Поэтому когда представители этого знака отвечают на ваш телефонный звонок, то слышат не просто "Привет". Они сразу задаются вопросом: "Не случилось ли у вас что-то?" и планируют встречу, чтобы вы могли выговориться. Весы, которыми управляет Венера — планета богини красоты, гармонии и удовольствия, обожают, когда их любят. И хотя они от природы игривые и кокетливые, от отношений Весы ждут баланса и стабильности. И если партнер их устраивает по интеллектуальным и эмоциональным показателям, то представители этого знака становятся очень преданы. Отношения для Весов — их самое главное богатство, они помнят каждую мелочь и всегда готовы радовать вторую половину симпатичными подарками. То же относится и к друзьями, которые занимают чуть ли не первое место в жизни Весов. Как представители стихии Земли, Тельцы умеют радоваться жизненным мелочам и не боятся рутины. Представители этого знака трепетно относятся к своим близким друзьям и всегда готовы позаботиться о них. В отношениях Тельцы используют все языки любви, чтобы выразить свою преданность. Но для них "поддерживать связь" — не значит болтать за обедом раз в несколько месяцев. Представители этого знака хотят обниматься и быть рядом с любимым человеком каждый день. "Тельцы — самые надежные знаки зодиака, независимо от того, хотят они сходить с вами на свидание или приготовить завтрак мечты. Представители этого знака никогда не устанут от этих ритуалов (особенно, если они связаны с едой). А еще Тельцы всегда будут рядом, если вам понадобится совет или поддержка", — уверена Микаэла Мальочетти .
https://ria.ru/20201227/goroskop-1590984942.html
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весы, телец, скорпион, знаки зодиака, гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры

Названы три самых преданных и заботливых знака зодиака

06:36 28.02.2021 (обновлено: 09:01 28.02.2021)
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaМолодая пара
Молодая пара - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Журналистка и эксперт по астрологии Микаэла Мальочетти назвали три самых преданных знака зодиака. Такие люди, по словам автора, стремятся сделать так, чтобы их близким всегда было хорошо, сообщает PureWow.
На первый взгляд Скорпионов можно принять за холодную неприступную крепость. Однако они очень чувствительные натуры, эмоциональную глубину которых не всегда получается увидеть. Доброта Скорпионов проявляется в их развитой от природы интуиции и умении сопереживать. Поэтому когда представители этого знака отвечают на ваш телефонный звонок, то слышат не просто "Привет". Они сразу задаются вопросом: "Не случилось ли у вас что-то?" и планируют встречу, чтобы вы могли выговориться.
"Скорпионы готовы жертвовать своим благополучием, чтобы защитить тех, кого они любят. Представители этого знака будут идти с вами рука об руку в самые мрачные моменты и дождутся, пока они не превратятся во что-то светлое", — уверена Мальочетти.
Весы, которыми управляет Венера — планета богини красоты, гармонии и удовольствия, обожают, когда их любят. И хотя они от природы игривые и кокетливые, от отношений Весы ждут баланса и стабильности. И если партнер их устраивает по интеллектуальным и эмоциональным показателям, то представители этого знака становятся очень преданы. Отношения для Весов — их самое главное богатство, они помнят каждую мелочь и всегда готовы радовать вторую половину симпатичными подарками. То же относится и к друзьями, которые занимают чуть ли не первое место в жизни Весов.
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"Поскольку Весы обретают чувство собственного достоинства через связь с другими людьми, им нужно знать, что вы тоже высокого мнения о них. Они не потерпят, чтобы на них смотрели как на грубых и ветреных людей", — подчеркивает эксперт по астрологии.
Как представители стихии Земли, Тельцы умеют радоваться жизненным мелочам и не боятся рутины. Представители этого знака трепетно относятся к своим близким друзьям и всегда готовы позаботиться о них. В отношениях Тельцы используют все языки любви, чтобы выразить свою преданность. Но для них "поддерживать связь" — не значит болтать за обедом раз в несколько месяцев. Представители этого знака хотят обниматься и быть рядом с любимым человеком каждый день.
"Тельцы — самые надежные знаки зодиака, независимо от того, хотят они сходить с вами на свидание или приготовить завтрак мечты. Представители этого знака никогда не устанут от этих ритуалов (особенно, если они связаны с едой). А еще Тельцы всегда будут рядом, если вам понадобится совет или поддержка", — уверена Микаэла Мальочетти .
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