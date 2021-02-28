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В Армении опровергли слухи о проникновении в страну турецкой спецгруппы
В Армении опровергли слухи о проникновении в страну турецкой спецгруппы
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла слухи о якобы проникновении в страну специальной группы турецких военных. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T22:38
2021-02-28T22:38
ситуация в армении
никол пашинян
турция
ереван
грузия
в мире
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ЕРЕВАН, 28 фев – РИА Новости. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла слухи о якобы проникновении в страну специальной группы турецких военных.В воскресенье интернет-ресурс LIVEnews.am написал, что границу Грузии с Арменией якобы пересекла спецгруппа из Турции в количестве 13 человек. Отмечалось, что "в состав группы входят представители оперативного отдела третьей полевой армии, военной разведки, управления планирования и координации разведки". Утверждалось, что группа якобы "примет непосредственное участие в процессе ликвидации начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна и других ключевых генералов". Позднее публикацию перепечатал ряд армянских сайтов и Telegram-каналов."Распространяемая СМИ информация о въезде в Армению представителей специальной группы вооруженных сил Турецкой Республики не соответствует действительности. Опровергая это, вновь призываем наших соотечественников не поддаваться дезинформации, проявлять бдительность, воздерживаться от распространения непроверенных сведений", - говорится в сообщении на сайте СНБ.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры и требуют отставки премьера.В администрации президента сообщили, что он в рамках конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
https://ria.ru/20210228/impichment-1599325450.html
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ситуация в армении, никол пашинян, турция, ереван, грузия, в мире

В Армении опровергли слухи о проникновении в страну турецкой спецгруппы

22:38 28.02.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в Ереване
Сотрудник правоохранительных органов в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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ЕРЕВАН, 28 фев – РИА Новости. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении опровергла слухи о якобы проникновении в страну специальной группы турецких военных.
В воскресенье интернет-ресурс LIVEnews.am написал, что границу Грузии с Арменией якобы пересекла спецгруппа из Турции в количестве 13 человек. Отмечалось, что "в состав группы входят представители оперативного отдела третьей полевой армии, военной разведки, управления планирования и координации разведки". Утверждалось, что группа якобы "примет непосредственное участие в процессе ликвидации начальника генерального штаба ВС Армении Оника Гаспаряна и других ключевых генералов". Позднее публикацию перепечатал ряд армянских сайтов и Telegram-каналов.
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"Распространяемая СМИ информация о въезде в Армению представителей специальной группы вооруженных сил Турецкой Республики не соответствует действительности. Опровергая это, вновь призываем наших соотечественников не поддаваться дезинформации, проявлять бдительность, воздерживаться от распространения непроверенных сведений", - говорится в сообщении на сайте СНБ.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры и требуют отставки премьера.
В администрации президента сообщили, что он в рамках конституционных полномочий вернул премьеру с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
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